La policía ya habría identificado a la víctima e investigan posible homicidio

El cuerpo hallado en el basural, tenía un corte en la cabeza. La Policía ya tendría identificada a la víctima, que sería una persona oriunda del norte del país, menor de 50 años. No se descarta que se trate de un homicidio.

Desde un primer momento, trabajó la policía en la zona de un basural clandestino donde concluye el barrio Laprida. El domingo por la mañana hallaron el cuerpo de un hombre cuya muerte dataría de unos 10 a 15 días. Hasta este momento se trataban de establecer las causas que provocaron su deceso.

El lugar es un basural clandestino que se comunica con un yacimiento petrolero. Durante las últimas horas efectivos de la comisaría Laprida, de Científica y de la División de Investigaciones trabajaron en la zona. El cuerpo tenía un corte en la cabeza y estaría en ese sitio desde al menos 10 a 15 días atrás.

Cristóbal Infante, jefe de la comisaría de Laprida, confirmó este lunes a El Patagónico que se trata “de una muerte violenta” y detalló que el cuerpo fue encontrado ayer alrededor de las 10 por un trabajador petrolero que "pasó por ese lugar para ver si podía reciclar algún elemento y se encontró con la presencia del cuerpo”.

El cadáver fue hallado en un zanjón del basurero clandestino “de una profundidad aproximada de tres metros de alto por seis de ancho y unos 25 metros de largo” detalló el jefe policial. “Se encontraba camuflado entre la basura y el follaje del lugar, lo que era bastante difícil poder ubicarlo”.

Según confirmó Infante, el cuerpo “presenta signos de violencia y fue derivado a la morgue judicial”.

"Policialmente podemos decir que estaría identificado, hay que esperar el resultado del médico forense para corroborar toda la información que se recabó en ese lugar”, describió el uniformado ante este medio.

De acuerdo a las primeras pesquisas, se trataría de una persona oriunda del norte del país “un hombre menor de unos 50 años. No se registran antecedentes de que su búsqueda, al menos hasta este momento” dijo el comisario.

Sobre las circunstancias de la muerte, según el jefe policial, “habría que apuntarlo a un homicidio, pero no tenemos el lugar donde ocurrió. Creo que este sector fue un espacio de descarte. Lo arrojaron de la parte superior de la zanja”.

Además, en ese sector no se cuenta con ninguna cámara de seguridad, siendo un lugar donde transita únicamente “personal petrolero y gente que va a tirar basura. No hay cámaras, no hay iluminación, es una zona semi rural” puntualizó.