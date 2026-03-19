La PSA interceptó una pintura antigua con importante valor histórico

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, retuvo una antigua obra de arte con gran valor histórico que transportaba una persona en el Aeropuerto “Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés” de Santiago del Estero.

Durante los controles que se llevan a cabo en los puestos de equipajes despachados, los oficiales observaron que uno de ellos con grandes dimensiones, el cual se dirigía en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no lograba pasar a través de la máquina de rayos X.

Por tal motivo se procedió a convocar a la pasajera propietaria del bulto embalado, quien manifestó que se trataba de la impresión de un cuadro de la “Virgen de la Leche”, una obra originaria de Perú.

Ante la situación de una posible infracción a la Ley 25.743- Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, se dio intervención al Juzgado Federal, Criminal y Correccional N° 2 a cargo de Sebastián Argibay, quien ordenó que se retenga la pintura y se derive a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia santiagueña para su correspondiente peritaje.

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La pasajera, de nacionalidad argentina, pudo continuar con el itinerario de su viaje.

Cabe destacar que la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria (UOSP) Santiago del Estero de la PSA cuenta con personal policial altamente capacitado y especializado en esta materia para la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales.