La reacción de Pablo Echarri tras la condena de Cristina Kirchner

El confeso actor kirchnerista dedicó un posteo en redes sociales mostrando su apoyo tras la condena sobre la ex presidenta.

La bomba que estalló con la confirmación de la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia el día martes no solo sacudió el escenario político, sino que también generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo y la farándula, y allí varias figuras se expresaron al respecto.

De uno y de otro lado hubo personalidades que se mostraron a favor y otros en contra de la resolución de la justicia Argentina en el proceso. Entre los que salieron a bancar a la ex presidenta de la nación estuvo el reconocido actor Pablo Echarri, quien junto con su esposa Nancy Dupláa son reconocidos kirchneristas.

Pablo Echarri le dedicó un mensaje a Cristina Kirchner

La noticia hizo mella en muchos sectores y generó la reacción inmediata del mundo político y también de algunos famosos, como fue el caso de Jorge Rial, Yanina Latorre y quien también se expresó en las últimas horas fue Pablo Echarri.

El actor y marido de Nancy Dupláa realizó un posteo en sus redes sociales horas después de que se conoció la sentencia oficial y fue contundente: "Se sabia, no es sorpresa. Hecho consumado". Pero esto no es todo, ya que luego agregó: "Una losa de cemento sobre la clase media y baja argentina que no podrá recuperar los derechos perdidos. Por ahora".

Echarri además pidió por una "unidad a pleno" y subrayó que "La derecha no para de trabajar por la vuelta del peronismo. Hasta la victoria siempre". Quien también posteó en su cuenta de Instagram fue su mujer y siguiendo la línea de su pareja, dejó un claro mensaje: "Tengo un dolor aquí, del lado de la patria".

En el año 2024, Pablo Echarri mostró su apoyo a Cristina luego de que se leyó la condena y en ese momento realizó también un fuerte descargo en apoyo a la expresidenta: "Te banco una y otra vez, hasta el final de todo. El tiempo y la construcción de una alternativa verdaderamente peronista que dé respuesta a esta espantosa degradación institucional, pondrá las cosas en su lugar".