La reacción de Sabrina Rojas al descubrir la diferencia de edad entre Yuyito González y Milei

Todas las noches en Pasó en América, el programa que se emite al cierre de la emisión diaria del canal del cubo, se hace un resumen de todo lo que acontece jornada tras jornada. Siempre con una cuota de humor y desparpajo que ofrece la dupla de conductores conformada por Tartu y Sabrina Rojas.

En medio de sus clips resúmenes, tocaron uno de los temas más destacados de la actualidad, haciendo foco en el romance que actualmente están viviendo Yuyito González y Javier Milei. Una historia de amor que sorprendió a todos pero que parece indicar que marcha sobre ruedas.

Luego de mostrar el clip que exponía el avance de la pareja y sus mediáticas apariciones tanto en actos públicos como así también en la TV, el tape merecía una devolución por parte de sus conductores, quienes no dudaron en opinar al respecto y observar algunos detalles de la pareja.

“Yuyito es mucho mayor que él, ¿no?”, preguntó Sabrina como parte del ida y vuelta que sostenía con su compañero Tartu. Con firmeza, el periodista le respondió “Sí, diez años”, lo que derivó en una divertida reacción de la actriz: “¡Ah, mirá qué come pendejos, le gustan los chicos jóvenes! Muy bien, come carne fresca, me encanta”.

En ese momento, Tartu aprovechó para comentar una supuesta charla entre Milei y Fátima Flórez, con el presidente de la Argentina pidiéndole a su ex que no lo imite más en sus shows. Si bien parece que en su momento ambos se separaron en buenos términos, todo indica que querrían cortar de raíz su vínculo.

“Parece que hubo un llamado en el que él le dijo ‘no me imites más’ porque no lo hizo en Uruguay y tampoco en Las Vegas”, dijo el periodista. Esto hizo que la modelo defienda a la comediante y apoye esta posibilidad: “No, ya está, que no lo haga. Aparte, ella puede solita. No necesita de Milei, ella llena teatros sin hablar de Milei”.

No es la primera vez que Rojas habla del romance que el economista vive actualmente con la exvedette. Semanas atrás, cuando se dieron el primer beso en público, lanzó un peculiar comentario sobre esta relación en ascenso: "Cuando veo que pasa el tiempo y todo se destapa, me da miedo hasta de opinar bien de algo. Pero es una linda pareja".

Entonces fue cuando decidió hacerle un pedido expreso a Yuyito sobre sus demostraciones de amor públicas con Milei: "Quiero hacerle un pedido a Amalia. ¡No queremos el chupón con Milei! Chuponéense en la intimidad todo lo que quieran. Pero no queda bien el presidente abriendo la boca chuponeándose". Y agregó: "Me parece que Milei con Fátima se abrumó de tanta fama. Ella (Yuyito) tiene un perfil más bajo, no la veo mostrando la cama mojada con vaya a saber qué".