"No es un numerazo, es una desgracia". Salvador Femenía, vocero de la entidad, pidió estrategias para recuperar el consumo durante el verano. Se refirió al programa Ahora 12, que termina a fin de mes.

La respuesta de CAME a la inflación de Javier Milei

La aceleración de la inflación, en plena temporada de verano, y la caída del consumo mantienen preocupado al sector pyme, que busca recuperarse en un contexto desfavorable. Y uno de los pedidos que le está haciendo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es sostener el programa Ahora 12 con tarjetas de créditos y bancos.

“El programa viene de 2012 y se fue renovando con un gran trabajo de CAME; ha sido una herramienta muy importante para aumentar el consumo y es fundamental para lo que viene ahora”, dijo a LU5 Salvador Femenia, vocero de esa entidad.

La confederación manifestó su preocupación debido a que la caída del consumo es notoria en un rubro central, como el de alimentos y bebidas, que se desplomó 19,8% en estos días por los fuertes aumentos, motorizados por la inflación y la suba de las naftas.

Sostuvo que con el nuevo gobierno de Javier Milei hubo reuniones, específicamente con la Secretaría de Comercio, donde se hizo un planteo para que Nación pueda seguir subsidiando la tasa de este programa, que se termina a finales de enero, en plena temporada de verano.

Milei impulsó un nuevo sistema de financiación con tarjetas, pero aún no está claro cómo funcionará. Se llama “cuota simple” que financiará la tasa en 3 y 6 cuotas, pero para el sector, es insuficiente.

CAME

“Había una tasa subsidiada por el gobierno y ahora están negociando con el sector financiero y con los sector involucrados para ver qué nivel de tasa se va a aplicar, si el gobierno no lo subsidia depende de las partes de que sea efectiva”, dijo.

La preocupación de CAME es por lo que se viene en febrero, teniendo en cuenta que aún no salió el número de la inflación de diciembre. Hasta ahora, se prevé que no será menor al 27%. El mismo presidente había dicho en estos días, que si la inflación se ubicara en el 30% “será un numerazo” y elogió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Hay que llevarlo en andas”, dijo Milei.

“Para nosotros no es un numerazo, es una desgracia. Creo que lo dijo en términos relativos. Desde julio de 2022 que todo el sector pyme viene con momentos muy difíciles. Con este nivel de inflación y baja del consumo está atentado contra el punto de equilibrio, lo que se vende no alcanza para pagar los gastos, indicó Femenía.

El vocero de CAME indicó que la caída del consumo se viene observando en los últimos fines de semana anterior al cambio de gobierno, y puntualizó que se sostuvo, en una parte, por el turismo extranjero favorecido por el “dólar barato” que la Argentina.

“El movimiento en cuanto al turismo en sí mismo, hay una buena temporada, pero el consumo no se sostiene. La gente se cuida mucho, no da para todo. Hay una merma de consumo en el verano, habrá una caída y ya lo veníamos viendo los últimos fines de semana largo”, describió Femenía.