La Sub-15 de Comodoro viajó a Esquel

Será para jugar a partir de este martes desde las 14 ante su par de Trelew el Torneo Nacional de Selecciones de Liga.

La selección Sub-15 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia viajó a la ciudad de Esquel para participar del Torneo Nacional de Selecciones de Liga.

La delegación, acompañada por Antonio Guevara, está al mando del cuerpo técnico dirigido por Mauro Villegas, integrado también por Edgardo Gordillo, Matías Abadie y Santiago Gaillard.

El debut será este martes a las 14 frente a la selección de Trelew. El resultado definirá el cronograma de los encuentros del miércoles y jueves, también a las 14.

Los jugadores que integran la selección comodorense son los que a continuación se detallan: 1) Máximo Aguilar, 2) Osiel Alarcón, 3) Valentino Ansín, 4) Mateo Arce, 5) Agustín Carrizo, 6) Genaro De Lucca, 7) Lorenzo English, 8) Tomás Freytes, 9) León Guerrero, 10) Leonel Leblic, 11) Vicente Mandaglio, 12) Juan Melián, 13) Jonás Oyarzo, 14) Xavier Parra, 15) Enzo Pinilla, 16) Franco Rogel, 17) Leonel Ruiz y 18) Enzo Zamora.