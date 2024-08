La tajante decisión del panel de Bendita con Walter Queijeiro

Bendita TV suele exponer diferentes tapes e informes de lo que pasa en el mundo de la televisión, y obviamente el escándalo con Tamara Pettinato es uno de los temas más comentados y que no pueden esquivarse dentro de la agenda diaria. Así las cosas, el clima está bastante tenso y el aire se corta con cuchillo.

Cabe destacar que la viralización de los videos de Pettinato protagonizando un momento íntimo con Alberto Fernández en el despacho presidencial es uno de los tópicos más candentes. El programa quedó envuelto dentro de una controversia con las imágenes que aparecieron de la panelista, exponiendo algunas rispideces que estaban ocultas.

Siempre yendo a la yugular y como parte del humor ácido del programa, un reciente informe expuso a Walter Queijeiro como un infiltrado dentro de los panelistas del show conducido por Beto Casella. Esto llevó a que los analistas del ciclo decidan echarlo del grupo de chat de WhatsApp que tenían, en medio de tanto revuelo.

El episodio se dio cuando desde la producción de Bendita pusieron un informe del periodista deportivo Gustavo López, mostrando su fastidio por sus constantes apariciones en los tapes que arma el programa. Allí también reveló que su amigo Queijeiro lo llamaba antes de cada informe para avisarle que iba a salir en los clips.

López contó que su colega lo llamó “tres o cuatro veces” para avisarle que iba a aparecer en Bendita. “Yo me agarro la cabeza y empiezo a transpirar, porque no me gusta verme”, confesó el periodista, pero este episodio que expuso a su compañero no cayó nada bien en los integrantes del programa.

Todo esto se dio al ritmo de Sos botón, la icónica canción del grupo Flor de Piedra. En medio de la gastada que se estaba comiendo Walter por parte de la producción, el periodista intentaba explicar por qué daba a conocer la rutina -que se supone siempre es secreta hasta que sale al aire-, pero sus compañeros lo tapaban coreando la letra del tema de cumbia.

“Perdón, Gustavo, pero te falta sentido del humor”, lanzó por su parte Edith Hermida, sin estar de acuerdo con el descargo de López. Pero el daño colateral siguió, mientras a Queijeiro le gritaban “¡Sacate la gorra!”. Por su parte, Beto le recordaba a su panelista que la rutina del programa es sagrada y no debe filtrarse.

“Esto que es de circulación interna… López a las dos o tres de la tarde ya lo tiene en su mano”, ironizó el conductor. “Se lo paso porque considero que salir en Bendita es bueno, primero porque soy el único que lee la rutina…”, buscó justificar el panelista antes de que comience nuevamente el bullicio en el estudio.

“Leés la rutina para pasársela a tu amigo”, siguió pinchándolo Hermida, mientras Casella insistía con la importancia de no dar a conocer la rutina. “Es que si no lo ve, se lo pierde y al otro día ya lo vio toda la Argentina (…), y segundo, y sobre todo López, lo puede malinterpretar y se guía por lo que le dicen”, siguió defendiéndose Walter, sin recibir el perdón de sus compañeros.