La tía de Brenda Uliarte pidió piedad por la joven

En el marco de la causa que investiga el ataque a Cristina Kirchner, habló la tía de Brenda Uliarte, la joven que está involucrada en el intento de asesinato por encubrir a Sabag Montiel, el joven que gatillo contra la vicepresidenta.

"No tengo idea sobre su entorno. Lo único que le pido a la jueza es que tenga piedad con ella porque yo no creo que ella sea capaz de eso", comentó Sandra, la tía de Brenda.

Entre lágrimas, la mujer agregó: "No puedo pensar en nada. No me cabe en la cabeza lo que está pasando. Yo no sé cómo se manejaba ella. Para mi ella no quería exponerse por lo que dijo antes sobre los planeros. Para mí estaba asustada".