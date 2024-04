La Universidad tuvo el masivo apoyo que se esperaba

Poco después de las 17.30 comenzó el acto central en la plaza Kompuchewe. Fue la coronación de la marcha que empezó en Km 4 y que tuvo breves paradas en el Ceret y en el monumento al Carrero Patagónico.

La calle San Martín estuvo colmada a la hora de los discursos. Entre España y Mitre no cabía un alfiler. Milei lo hizo. Su política de motosierra y licuadora tocó un punto sensible de la comunidad. Los testimonios en tal sentido, de parte de los protagonistas de la movilización, fueron elocuentes. Sin educación pública de calidad no hay progreso, no hay futuro.

De la marcha participó el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, quien fuera director de Deportes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). También estuvo el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, y referentes de gremios importantes de la región, como Camioneros y UOCRA.

A la hora de los discursos –tras la entonación del Himno Nacional-, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, detalló las consecuencias que tiene el desfinanciamiento y cuestionó la demonización que se intenta hacer de los científicos, tal como ocurriera hace 30 años, cuando gobernaba Carlos Menem.

Blanco resaltó la importancia que tienen en la economía las investigaciones y lo que implica la educación como soberanía nacional. Puso como ejemplo la investigación nuclear y la creación de satélites.

La rectora de la UNPSJB destacó el acompañamiento de vecinos, gremios y de toda la comunidad educativa en el marco de la jornada de defensa de las universidades nacionales.

Asimismo, criticó que el presidente Javier Milei no hubiera mencionado la palabra “educación” durante su cadena nacional del lunes, en la que se vanaglorió de un supuesto superávit fiscal y elogió al ministro Luis Caputo, calificándolo de “patriota”.

A su turno, la dirigente sindical de los docentes de la UNPSJB, Gloria Herrera, recordó la reforma de 1918 que empezó en Córdoba y reclamó una propuesta que saque de la crisis a las universidades nacionales de todo el país.

Además, Herrera reclamó paritarias libres; el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia y la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)

En representación de los estudiantes quien habló fue Paula Mérida, mientras por los trabajadores nodocentes lo hizo José Giri.

