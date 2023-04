La UNPSJB intimó a Sumajet para que pague en fecha al personal que limpia

El servicio de limpieza se normalizó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPJSB), lo que significó que la basura no se acumulara; los baños vuelvan a estar abiertos y las aulas se hallen limpias. Las trabajadoras de Sumajet cobraron sus haberes después del reclamo que puso en jaque la cursada de las facultades y del Colegio Universitario Patagónico (CUP).

Ante esta situación, la casa de altos estudios informó que intimó a la prestadora a que cumpla con los términos del contrato.

El conflicto se conoció a comienzos de la semana pasada cuando las 18 trabajadoras comenzaron a pegar carteles en los pasillos del establecimiento ubicado en Km 4 reclamando el pago de sus haberes de marzo y sus vacaciones. Es que el dueño de la compañía, Alejandro Rodríguez, vive en Mendoza, y la delegada en Comodoro Rivadavia no contestaba el teléfono.

Fue entonces que las empleadas de Sumajet decidieron comenzar con una retención de servicios que originó que la basura se comenzara a juntar en los pasillos y que los baños tengan que ser cerrados debido a los olores nauseabundos. Las críticas se empezaron a multiplicar, con blanco en la rectora Lidia Blanco. Es que las trabajadoras sentían que no había falta de acompañamiento de parte de las autoridades.

Algunas facultades decidieron suspender las actividades. El CUP tampoco tuvo actividades el miércoles pasado debido a que no se podían usar los baños. El conflicto escalaba y no había respuestas. A partir del reclamo que se visibilizó públicamente en la última semana, las empleadas habrían recibido presiones para no seguir planteando su problemática a través de los medios de comunicación.

Ese mismo miércoles se emitió un comunicado diciendo que el problema estaría solucionado el jueves. Sin embargo, ese mensaje estaba lejos de ser una realidad. Los baños continuaron cerrados y las trabajadoras cumplían guardias mínimas. El Patagónico intentó comunicarse con las autoridades de la casa de estudios, pero se negaron a responder las preguntas.

El viernes y sábado solo se habilitaron algunos baños, como clara muestra de que el servicio de limpieza seguía con restricciones.

“El rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informa que el servicio de limpieza tercerizado a la empresa Sumajet es normal desde la tarde del martes 11 de abril pasado, tal como se informó oportunamente. Cabe aclarar que la UNPSJB ofreció una contribución solidaria que las y los trabajadores aceptaron para retomar las tareas. Sobre la relación con la empresa frente a esta situación, la institución realizó las intimaciones que corresponden para que cumpla con los términos del contrato”, sostuvo el último comunicado de la casa de estudios, divulgado este martes. La información se contradice con lo afirmado hace seis días.

Lo concreto es que el servicio se normalizó después de que las 18 trabajadoras tuvieran acreditados sus sueldos de marzo.