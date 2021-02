La vio en la playa y la persiguió por las calles

El posteó de Clariana Prat, comienza así: “Playa de Rada Tilly. Estaba leyendo un libro tomando sol en la costanera, este tipo pasó 3 veces diciéndome cosas (acosándome); me cansé, me paré y me fui. Me persiguió y rondó todas las cuadras que hice yendo hasta mi casa. Me detuve porque estaba asustada y llamé a papa”.

La joven contó que el sujeto “se escondió detrás de una Traffic en donde me quedaba media cuadra para llegar hasta ahí. Le pedí a dos señoras que se quedaran conmigo hasta que llegara mi papá. Las dos mujeres lo vieron y confirmaron conmigo que estaba escondido atrás de la Traffic esperando”.

Al ver que el hombre salió rumbo a su casa, le avisó a su padre y éste logro sacarle fotos y realizar la denuncia, por lo que Guardia Urbana ahora se encuentra buscándolo. Ya estaría identificado.