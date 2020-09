Ladrones robaron las cenizas de sus hijas y pide que las devuelvan

Una mujer pide desesperadamente que los ladrones que se robaron los cofres en donde estaban las cenizas de sus hijas los devuelvan. "Me van a matar en vida", escribió angustiada la madre.

Celeste perdió a sus mellizas el 8 de septiembre, cuando aún estaban en su vientre. Y en medio del desconsuelo, le quitaron lo único que la hacía tenerlas cerca: ladrones entraron a robar a la casa en el partido bonaerense de Quilmes y se llevaron los cofres con las cenizas.

Con bronca, pero sobre todo con dolor y desesperación, la mujer relató el trágico robo que sufrió en las redes sociales. "Se llevaron los cofrecitos de las mellizas, plata del alquiler, netbook, perfumes y hasta la garrafa… Pero mis mellis… No había necesidad”, escribió en Facebook.

"Por favor, te pido que la devuelvas. Me vas a matar en vida así”, escribió Celeste, en el mensaje dirigido a los delincuentes. También ofreció una recompensa para quien la ayude a recuperar las cenizas. Sólo le quedó una ecografía 3D de las nenas.

Según relató Celeste, todo sucedió este lunes entre las 11.10 y las 12.20, en el barrio La Florida. Además, publicó imágenes desgarradoras de cómo quedó el altar donde estaban los cofres con las cenizas de Jazmín y Anissa, sus bebas muertas el pasado 8 de septiembre.

La mujer narró que apenas se ausentó una hora de su casa para hacer unas entregas por su barrio en Quilmes Oeste, ya que con eso estaban juntando para pagar el alquiler porque llevaban unos meses atrasados. Su marido, Marcos, había salido hasta San Francisco Solano.

“Si ofrecen esos cofres y la netbook ofrezco recompensa. Por el amor de Dios, es lo único que me dieron de mis bebés, hace poco me las entregaron. Por favor, te pido que la devuelvas. Me vas a matar en vida así”, pidió Celeste.