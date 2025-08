Lali Espósito reveló quién fue el verdadero culpable de que suspendan su show

Lo que prometía ser una noche de pura fiesta en San Juan terminó cargado de tensión. Es que, minutos antes de que Lali Espósito saliera al escenario del Estadio Aldo Cantoni, una amenaza de bomba obligó a evacuar el lugar y activar un operativo de seguridad que demoró el recital durante horas. Aunque todo resultó ser una falsa alarma, el susto se sintió fuerte tanto en el público como en el equipo de la artista.

Con el aval de las autoridades y luego de que la policía confirmara que no había ningún riesgo, Lali Espósito finalmente pudo presentarse ante los miles de fans que la esperaban. El show se realizó con normalidad, repasó sus grandes hits y tuvo un cierre cargado de emoción. Y aunque en un principio no tenía pensado hablar del tema, la cantante eligió dedicarle unas palabras al final del concierto.

“No iba a decir nada, porque me parecía al pedo”, arrancó con sinceridad, dejando ver que lo ocurrido la había afectado profundamente. Sin embargo, no se quedó en el silencio: “Esto que sucedió hoy, es por lo cual me expresé hace un tiempo y dije: qué peligroso. Qué triste la violencia”, agregó, generando una ovación.

Lali hizo referencia a su ya célebre frase en redes durante las PASO 2023, cuando expresó su preocupación ante el avance de ciertos discursos de odio. En aquel momento, escribió “Qué peligroso. Qué triste”, una declaración que desató una ola de apoyos pero también una fuerte reacción en su contra, incluso desde sectores políticos.

Desde entonces, fue blanco de críticas constantes y hasta terminó siendo mencionada por el propio presidente de la Nación, que compartió algunos de los ataques hacia ella. En ese contexto, la amenaza en San Juan no se vivió como un hecho aislado. “Qué peligroso que es el odio al otro. Qué peligroso que es, te lleva al peor lugar posible, pero por suerte, el amor y la música se imponen”, reflexionó Lali en escena.

La investigación, por su parte, ya está en marcha. Según informaron los fiscales Ignacio Achem y Daniela Pringles, ya se identificó el número desde donde se realizó la amenaza y ahora trabajan para conocer su ubicación exacta. “Estamos terminando de individualizar no solamente el número, sino la geolocalización, que es muy importante”, explicaron.

Sin ánimos de victimizarse, Lali cerró el show con gratitud hacia su público. “Gracias por estar acá a todos, por el esfuerzo de pagar su entrada, que sé que es un esfuerzo. A las familias, veo muchas familias y muchos niños acá… muchas gracias San Juan. Gracias por recordarme por qué hago esto”, dijo, antes de interpretar el último tema de la noche. Uno que, según ella, era el más oportuno para ese momento tan cargado.