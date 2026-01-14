Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan

La encargada de dar el anuncio fue la mismísima artista, a través de su cuenta de Instagram.

Se trata de una de las noticias más esperadas por los fanáticos de Lali Espósito: la artista usó sus redes sociales en la tarde de este miércoles para anunciar que se va a casar con Pedro Rosemblat, mostrando el anillo de compromiso que le dio el conductor.

Con una serie de fotos en las playas de Brasil, donde se encuentran pasando sus vacaciones, la artista dejó en claro que el amor con el dueño de Gelatina es más que sólido y que el deseo de ambos es pasar mucho tiempo juntos. Por ello, reveló que se viene el casamiento y los fans no tardaron en enloquecer, con miles de likes y comentarios.

Obviamente, los famosos no tardaron en reaccionar al notición: Micaela Tinelli, Luli Fernández y Lucila "Tora" Villar fueron las primeras en comentar.

El romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a gestarse de manera digital a través de lo que la propia artista denominó "cruces en el algoritmo".

Según relató Lali en diversas entrevistas (incluyendo sus visitas a Cortá por Lozano y el programa de Moria Casán), estos fueron los pasos clave de su historia: ella comenzó a notar el contenido de Pedro en redes sociales. Aunque no lo seguía directamente al principio, le llamaba la atención su inteligencia y humor. "Me lo cruzaba y decía 'mirá qué piola, qué graciosito que es'", confesó.

Entonces, fue la cantante quien tomó la iniciativa. Le escribió por privado a raíz de un posteo de él, haciendo un chiste "de calle" al que Rosemblat respondió de inmediato. Pedro admitió luego que él no se habría animado a escribirle primero por la exposición de ella.

Seguidamente, el conductor de Gelatina reveló que el primer beso ocurrió en España, mientras Lali se encontraba allí grabando un programa. Tras charlar un tiempo por redes, coincidieron en Europa y allí se concretó el vínculo personal.

Ya de regreso, Lali asistió a una reunión de amigos sabiendo que él iba a estar presente. A pesar de su seguridad habitual, contó que se puso tan nerviosa al verlo que no pudo hablarle durante las primeras cuatro horas del evento.

Tras varios meses de rumores y fotos robadas en restaurantes de Palermo, Lali confirmó la relación públicamente en febrero de 2024 con un álbum de fotos de ambos en la playa.