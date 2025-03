Lali sobre Milei y sus seguidores: "Represento todo lo que detestan"

Pedro Rosemblat invitó a Lali Espósito, su novia, como primera entrevistada oficial del año en Gelatina, el canal de streaming que dirige. Tras referirse a lo sucedido con Eial Moldavsky y a cuestiones artísticas inherentes a la profesión de la cantante, el conductor lanzó una fuerte pregunta: "Tuiteaste 'qué peligroso, qué triste'. ¿Pensaste que se iba a armar el revuelo que se armó simplemente por expresarte?", le consultó, en torno al mensaje de la cantante en redes sociales cuando Javier Milei fue electo presidente.

Ante esto, Lali respondió: "No, no lo pensé. Así como te digo que no pensé que iba a pasar eso, no es que en ningún momento posterior me arrepentí y quise volver para atrás, ni nada de todo eso que recibí -que fue realmente fuerte en ese momento- me hizo pensar que esa expresión era un error", comenzó diciendo.

"Nunca voy a pensar que una expresión es un error, sea cual sea, de hecho, tampoco pienso que es un error quien se expresa mal, que se expresa bardeando... bueno, cada uno demuestra quién es en esa expresión y cómo es", disparó en dirección a los modos de Javier Milei.

Tras asegurar que "se armó un lindo quilombo", Lali soltó una posible razón por la que la gestión libertaria la "sube al ring todo el tiempo" y fue, nuevamente, categórica: "Lo que es evidente es que represento, y acá creo no estar inventando porque es algo que demuestran en su forma cotidiana de hacer política desde que Milei está como presidente, creo que represento todo lo que en algún punto detestan: soy mina, soy exitosa, ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que a mí siendo mina sea jefe de mi proyecto, me vaya bien, no cague a nadie, todas esas características en una mujer, me parece fuerte...", sentenció.

"Y enfatizo en lo de 'mujer' porque el Presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo y con María Becerra, por ejemplo, no vi que mencionara nunca a ningún artista varón que se haya expresado como sí sucedió, como que él ahí mucho no dice", consideró.

"Entonces, tengo que sacar esa conclusión. Parte de lo que jode es que yo sea una mina que se expresa, represento una cosa también... viste que ellos creen enseguida que si te expresás sos kirchnerista. Ellos no pueden creer que simplemente haya una persona que opine que esas formas en un primer mandatario sean una mierda", disparó.

Y agregó: "Que yo ponga 'che, un tipo que se expresa así me parece peligroso y me parece triste lo que propone hacer. Eso no me vuelve una persona ultra kirchnerista. Pero entiendo por qué necesitan pensar que sí lo soy...".