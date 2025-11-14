"Lanza del Sur" contra supuestos narcoterroristas en el Caribe

Estados Unidos quedó en el ojo de la tormenta por las ejecuciones extrajudiciales de casi un centenar de personas a las que acusó, sin presentar prueba alguna, de ser "narcoterroristas".

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el gobierno de Donald Trump autorizó la activación de una operación militar contra supuestos "narcoterroristas" en el Caribe y el Océano Pacífico.

"Hoy anuncio la Operación 'Lanza del Sur. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente", sostuvo Hegseth, en una publicación en X.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es el comando de combate militar estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo 'Lanza del Sur', aunque afirmó será coordinado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur.

Aunque no se aclara, el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el creciente despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, que incluye al mayor portaaviones del mundo, el Gerald R. Ford, frente a la costa venezolana.

El anuncio de Hegseth se da justo después de la llegada al sur del Caribe de USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque, que se unieron a los destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue se da en paralelo a las amenazas al presidente venezolano, Nicolás Maduro y con las ejecuciones extrajudiciales de casi un centenar de supuestos narcotraficantes que fueron asesinados por el ejército estadounidense en aguas internacionales sin presentar prueba alguna de que transportaban drogas.

"El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", aseguró Hegseth. "El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", concluye el mensaje.

Meses atrás, la propia Armada de los Estados Unidos informó que había comenzado una serie de pruebas de sistemas autónomos para la lucha contra el narcotráfico "en el Caribe y más allá", unos test que denominó justamente "Operación Lanza del Sur".

De acuerdo con el sitio especializado en defensa marítima 'Navy Leaders' y un comunicado de febrero de la Armada estadounidense, la iniciativa incluiría "buques de superficie no tripulados capaces de permanecer en alta mar durante largos periodos, pequeñas embarcaciones interceptoras robóticas y sistemas aéreos no tripulados (UAS) de despegue y aterrizaje vertical". Estos se combinarían "con fuerzas tripuladas para contribuir a una vigilancia marítima coordinada y llevar a cabo operaciones antinarcóticos".