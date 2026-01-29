Fue en el marco del inicio del Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa en el Socios Fundadores. Los colonos alentaron y estuvieron disfrutando del partido entre UPCN y Monteros.

Las colonias de verano disfrutaron de un vóleibol de primer nivel

Este jueves, los colonos de zona Sur colmaron el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, donde arrancó el Tour 5 de la Liga Argentina de Vóleibol. Los niños y niñas de las colonias deportivas, junto con los preadolescentes de las recreativas, disfrutaron de un vóley de primer nivel del país.

En esta jornada, los pequeños alentaron todo el partido entre UPCN Vóley y Monteros Vóley. Entre las sedes que fueron parte estuvieron: Gimnasio Municipal 1, Gimnasio Municipal 2, Gimnasio Municipal 3, Escuela 211, Escuela 169, Escuela 517 (Recreativas), sumados a Gimnasio Municipal 3 y CAI (Predeportivas).

Durante el encuentro se hicieron presentes Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, junto con Martín Gurisich, a cargo de la dirección de Deportes municipal.

Este viernes, se jugará el partido entre San Lorenzo y Vélez desde las 15 y la oportunidad será para los colonos de las sedes de zona norte; Gimnasio Municipal 4, Escuela 111, Escuela 722, Escuela 161, Escuela 707, Laprida, y Huergo (Recreativas), más los chicos de Usma y Huergo (Predeportivas).

La propuesta municipal en toda la ciudad cuenta con la participación de más de 5 mil personas en las modalidades recreativas, predeportivas, discapacidad y adultos mayores.

El programa se organiza en colonias Recreativas para niños y niñas de 5 a 11 años, Predeportivas para adolescentes de 12 a 14 años, además de propuestas específicas para adultos mayores y personas con discapacidad, sumando también la participación de las áreas de Diversidad y Juventud.