Las cuatro claves del anuncio de Bessent

Estados Unidos confirmó la compra directa de pesos argentinos y un swap por u$s20.000 millones con el BCRA tras reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras cuatro días de reuniones con Luis Caputo y su equipo en la capital estadounidense, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el Tesoro norteamericano compró directamente pesos argentinos y que se acordó un swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central (BCRA). En el comunicado, el funcionario de la administración de Donald Trump aseguró que su país "actuará de inmediato con medidas excepcionales para estabilizar los mercados", en el marco de lo que definió como una situación de "aguda iliquidez" en la Argentina.

COMPRA DE PESOS

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", confirmó desde la red social "X", el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. En esta jornada, en la que el Tesoro local se había quedado prácticamente sin dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda, apareció a media rueda "oferta privada" que hizo caer al dólar mayorista desde los $1.470 hasta los $1.420. Lo que sucedió que a partir del mediodía, Estados Unidos a través del Banco Santander intervino en el mercado oficial comprando pesos, según confirmaron a Ámbito desde la entidad financiera.

EL SWAP

Scott Bessent además confirmó que cerraron un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina. "El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el Ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", reveló Bessent.

El funcionario, además, brindó un apoyo sin precedentes al sostener que "el Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados" y le recalcó al ministro Luis Caputo que "el liderazgo económico de América Primero del presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense".

BANDAS CAMBIARIAS

"Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito", ratificó además el funcionario del Donald Trump ante las dudas del mercado local que sugerían que el esquema cambiario sería modificado tras las elecciones de medio término el 26 de octubre. Cabe resaltar que, diversas voces de la city, sostenían que el dólar debería ser liberado completamente para que ni el Tesoro ni el Banco Central quemen divisas para sostenerlo entre las bandas.

MONITOREO DEL FMI

"El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa", agregó Bessent, y amplió al sostener que "las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas". "Espero con interés la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei el 14 de octubre, y volver a ver al ministro Caputo al margen de las Reuniones Anuales del FMI", cerró.