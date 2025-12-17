Las Flores: realizarán una jornada gratuita de vacunación antirrábica

La actividad tendrá lugar en la sede de la Vecinal Las Flores, ubicada en Los Pinos y Sarmiento, y se desarrollará entre las 12 y las 15 horas. La atención será por orden de llegada y quienes asistan deberán presentar DNI para el registro correspondiente.
Desde la organización remarcaron que la vacunación antirrábica es una medida clave para evitar la propagación de enfermedades y proteger tanto a las mascotas como a la población.
Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 297 5400388.