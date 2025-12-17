Las Flores: realizarán una jornada gratuita de vacunación antirrábica

Este jueves 18 de diciembre se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el barrio Las Flores, una iniciativa orientada a reforzar la prevención y el cuidado de la salud animal y comunitaria.

La actividad tendrá lugar en la sede de la Vecinal Las Flores, ubicada en Los Pinos y Sarmiento, y se desarrollará entre las 12 y las 15 horas. La atención será por orden de llegada y quienes asistan deberán presentar DNI para el registro correspondiente.

Desde la organización remarcaron que la vacunación antirrábica es una medida clave para evitar la propagación de enfermedades y proteger tanto a las mascotas como a la población.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 297 5400388.