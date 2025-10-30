Las guerreras del K-Pop

Los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre se exhibe la película animada de Sony Pictures Animation que ha conquistado a Netflix y a millones de corazones alrededor del mundo.

HUNTR/X, el trío de idols formado por Rumi, Mira y Zoey, no solo arrasa en los escenarios con sus pegajosos temas de K-pop, sino que también lucha en secreto contra demonios que amenazan a la humanidad. Su misión: proteger el Honmoon, una barrera mágica que separa nuestro mundo del reino demoníaco. Pero cuando el malvado Gwi-Ma lanza un ataque para robar las almas de sus fans, las chicas deberán equilibrar su vida como estrellas con su rol de heroínas sobrenaturales.

“Las Guerreras K-Pop” rompió un récord en Netflix: se convirtió en la película original más vista en la historia de la plataforma. La película es un éxito en todo sentido. En la plataforma y en cines. La producción, en sociedad con Sony, cuenta la historia de unas superestrellas del pop coreano -Rumi, Mira y Zoey- quienes de día conforman la banda HUNTR/X y por la noche cazan demonios. Siempre intentan proteger a la humanidad de una amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas. La última amenaza es una joven boyband rival llamada Saja Boys, formada por cinco demonios disfrazados con un motivo oculto.

La película fue vista 236 millones de veces en Netflix, según el sitio web oficial de la plataforma (y al 28/08/25). El número seguirá subiendo en las próximas semanas. De este modo, se ubicó primera entre las producciones originales más populares, dejando atrás a “Alerta Roja” (230,9) y “Equipaje de Mano” (172,1). Además, fue un éxito en salas desde que fue estrenada el sábado 23 y domingo 24 de agosto en cines seleccionados. Estuvo en el top de la taquilla de ese fin de semana en Estados Unidos. Además, la banda sonora de la película arrasa en las listas de Billboard. La canción “Golden” alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 durante la semana del 16 de agosto y se posicionó en el primer puesto de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. La canción también hizo historia al ser la primera de un grupo exclusivamente femenino en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Streaming Songs.

La película, además, introduce la cultura oriental de una forma llamativa y novedosa, en gran parte por su animación de excelencia, que combina la estética vibrante de los videoclips de K-pop con referencias al anime japonés y a la mitología coreana, como la presencia de los jeoseung saja y objetos tradicionales como el norigae, un adorno de vestuario, y la espada Saingeom. Y si bien Netflix no anunció aún una segunda película de estas luchadoras idols, el equipo del filme dejó en claro que estaría dispuesto a seguir la historia. A juzgar por los números, está más que asegurada la secuela. La codirectora Maggie Kang ha expresado en varias entrevistas que sentía la historia como algo más grande. “Siempre hay historias secundarias... hay muchas preguntas que tienen respuesta, pero no del todo. Hay muchos huecos que podemos explorar”, comenta.

CINE COLISEO (VIE 31 DE OCTUBRE Y DOM 02 DE NOVIEMBRE)

17:15 HS. LAS GUERRERAS K-POP (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (SÁB 01 DE OCTUBRE)

17:15 HS. LAS GUERRERAS K-POP (2D DOBLADA)

Título original: K-Pop Demon Hunters

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 35 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Maggie Kang, Chris Appelhans

Guión: Danya Jimenez, Hannah McMechan, Maggie Kang, Chris Appelhans

Producción: Scott Berri, Kristy Lynn Fortier, Agnes Jungah Lee, Jacky Priddle, Michelle Wong

Música: Marcelo Zarvos

Fotografía: Gary H. Lee

Montaje: Nathan Schauf

Voces originales:

Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira), Ji-young Yoo (Zoey), Ahn Hyo-seop (Jinu), Joel Kim Booster (Romance Saja), Alan Lee (Mystery Saja), SungWon Cho (Abby Saja), Danny Chung (Baby Saja), Ken Jeong (Bobby), Yunjin Kim (Celine), Lee Byung-hun (Gwi-Ma)