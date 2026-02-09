Las murgas anticiparon la fiesta en avenida Polonia

Este domingo, las murgas locales se presentaron en la Avenida Polonia a modo de adelanto de lo que serán los Carnavales 2026, que se desarrollarán los días lunes 16 y martes 17 de febrero, desde las 16:00 horas, en las calles céntricas de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó que “nuevamente pudimos observar el despliegue y todo el trabajo que realizan las murgas comodorenses con vistas a la fiesta que viviremos la próxima semana”.
“Estamos ultimando detalles para esta edición 2026, que será en las calles céntricas de Comodoro, con la participación de más de 200 niños y adolescentes quienes, junto a sus familias, se preparan a lo largo de todo el año para esta fecha”, expresó la funcionaria.
Peralta invitó a la comunidad a acompañar este evento de gran convocatoria, ya que “el movimiento murguero es muy grande en nuestra ciudad; además, promueve los valores colectivos y el trabajo en equipo, a través del baile y la música”.