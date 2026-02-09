Las murgas anticiparon la fiesta en avenida Polonia

Como antesala, la Secretaría de Cultura llevó adelante la jornada de Pre Carnavales, con la participación de las diferentes murgas de la ciudad.

Este domingo, las murgas locales se presentaron en la Avenida Polonia a modo de adelanto de lo que serán los Carnavales 2026, que se desarrollarán los días lunes 16 y martes 17 de febrero, desde las 16:00 horas, en las calles céntricas de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó que “nuevamente pudimos observar el despliegue y todo el trabajo que realizan las murgas comodorenses con vistas a la fiesta que viviremos la próxima semana”.

“Estamos ultimando detalles para esta edición 2026, que será en las calles céntricas de Comodoro, con la participación de más de 200 niños y adolescentes quienes, junto a sus familias, se preparan a lo largo de todo el año para esta fecha”, expresó la funcionaria.

Peralta invitó a la comunidad a acompañar este evento de gran convocatoria, ya que “el movimiento murguero es muy grande en nuestra ciudad; además, promueve los valores colectivos y el trabajo en equipo, a través del baile y la música”.