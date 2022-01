Las reservas de La Mata no logran recuperarse con 24 horas de corte

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada argumenta que se necesitan más horas de corte del servicio de agua potable porque no logra recuperar las reservas en el Puesto La Mata. Las elevadas temperaturas, el viento y el alto consumo de agua son una combinación que complica el abastecimiento.

La ola de calor que azota a la región golpea directamente en las reservas de agua potable en el Puesto La Mata. Las autoridades de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) monitorean la situación ante el gran consumo que se viene registrando en los últimos días y pronostican que “lo que queda del verano, será muy complicado”.

En diálogo con El Patagónico, el gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, Adolfo Carrizo, explicó que cada vez se necesitan más horas de corte porque “no estamos dando abasto con lo que estamos haciendo”.

“Nosotros sacamos un cronograma y, en algunos casos, lo tuvimos que modificar producto del gran consumo que está teniendo la ciudad más las altas temperaturas y viento es un gran problema para lo que es la distribución de agua en la ciudad”, aseguró Carrizo.

En este sentido, el titular de Recursos Hídricos de la prestadora de servicios detalló que en el último corte de agua las reservas se encontraban en 29 mil metros cúbicos y solo se lograron recuperar 2 mil metros cúbicos interrumpiendo el servicio en la zona norte. “Vamos a arrancar el corte en la zona sur (este jueves a las 18) con muy bajas reservas. No vamos a extender los horarios, pero la normalización va a ser muy lenta”, alertó.

Carrizo también dimensionó que en los últimos años se viene repitiendo el alto consumo de agua en la región. “El año pasado nosotros comenzamos con el segundo corte en enero y este año lo comenzamos a mediados de diciembre, pero lo deberíamos haber comenzado a principios de diciembre porque ya teníamos este problema. Lo que hicimos fue bajar la presión a la noche para que pudiéramos cumplir con lo que habíamos programado. Fue imposible y tuvimos que avanzar con los cortes de agua”, aseveró.

COMPLICACIONES

La distribución de agua potable es normal siempre y cuando no surja algún inconveniente como roturas en el acueducto. Antes de Navidad, la prestadora del servicio informó dos roturas importantes en el acueducto nuevo lo que trajo aparejado otros problemas en la distribución en Comodoro Rivadavia. “Tuvimos que volver a estabilizar las reservas primarias y secundarias. Nosotros llamamos primarias al núcleo de reservas en el Puesto La Mata y todo lo que es secundaria a lo que es los distintos puntos de distribución en la ciudad. Tuvimos que volver a recuperar las reservas para poder largar el agua”, aseveró Carrizo y explicó: “si tengo muy bajas reservas secundarias, largo y me quedo sin agua, ingresa aire a la cañería y eso me produce una rotura”.

Asimismo, el jefe de Recursos Hídricos de la SCPL proyectó que lo que queda del verano será muy complicado. “Nosotros lo que hoy estamos viendo desde el Lago (Musters) es que está a 9 centímetros sobre el nivel mínimo de operación. Eso lo tuvimos nosotros en los meses de marzo y abril del año pasado y este año lo tuvimos en los últimos meses del mes de diciembre y los primeros días de enero. Es decir que se adelantó todo eso casi tres meses”, subrayó.

“Todo eso hace que el Lago tenga una bajada muy importante. Si hoy tengo 28 grados en Comodoro, en Sarmiento tengo tres o cuatro grados más. También hay que sumarle el viento. Es decir que se producen todos estos inconvenientes y el Lago lo sufre porque va descendiendo en forma estrepitosa. La verdad que nos mantiene muy preocupados”, agregó.

Es por eso que Carrizo le pidió a la comunidad cuidar el agua. “Le pedimos que revise sus conexiones. No tener pérdidas internas que es lo más normal. Si tienen una pileta, cuidar el agua y no cambiarle el agua todos los días. Por lo menos que dure una semana”, afirmó.

“Es una cuestión de responsabilidad como ciudadanos poder cuidar el agua. Nosotros hoy no manejamos el consumo de agua que tiene la ciudad porque no tenemos medidores. Algún día que tengamos las mediciones hechas, la persona se va a cuidar de cuidar el agua y quizás no tengamos que estar cortando tanto el agua como lo hacemos en este momento”, consideró el gerente de Recursos Hídricos de la SCPL.