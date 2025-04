Las teorías detrás de las rupturas amorosas de Javier Milei

Durante su programa de Ciudad Magazine de este lunes 21 de abril, Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei. Pese a los esfuerzos de la conductora por desmentir los rumores de crisis, sin muchas explicaciones ni rodeos comunicó que el amor llegó a su fin y que no tenía más para decir. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales se adentraron a buscar pistas para conocer más al respecto y se encontraron con una llamativa coincidencia.

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla.... El también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez", expresó Yuyito González al aire de su programa. Y terminó su anuncio diciendo que no iba a dar “ningún tipo de explicación”. No obstante, un rumor en redes explicaría la ruptura y, de hecho, la vincula con la anterior relación del Presidente con Fátima Flórez.

Fue la cuenta de Instagram “Lo más popu” quien notó la coincidencia y lo expuso a través de sus historias. “Por lo menos ya sabemos en qué mes se separa el presi”, deslizó, junto a dos capturas de pantalla de notas periodísticas, una de cuando se separó de Fátima Flórez y una de su actual separación de Yuyito.

Lo llamativo de esta comparación es que el Presidente anunció su ruptura con Fátima el 13 de abril del 2024, mientras que un año después rompe con Yuyito un 21 del mismo mes. ¿Casualidad o estilismo?

En “Intrusos” (América TV), Adrián Pallares aseguró que “gente muy cercana a ella cuenta que desde el domingo de la semana pasada se habrían separado”. Y remarcó, siguiendo con la teoría del mes de abril: “Se separó el año pasado de Fátima un 13 de abril. Ahora es un 20 que lo anuncia, pero el domingo de la semana pasada (...) aparentemente ahí se separan”.

“Son como contratos anuales, contratos emocionales. Con Fatima lo contó él con un comunicado que la dejó hasta a ella sorprendida”, agregaron los panelistas del programa.