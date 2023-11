Lautaro Martínez dio detalles sobre cómo sigue su relación con Agustina Gandolfo

Hace algunas semanas, luego del escándalo por el fallecimiento de la niñera, se filtró que las cosas entre Laura Martínez y Agustina Gandolfo están algo tensas. Ante esto, un posteo del futbolista brindó aún más detalles de cómo se encuentra la relación.

A principios de este año, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo pasaron por el altar para dar el sí y unirse en matrimonio. Sin embargo, unos meses más tardes comenzaron a filtrarse rumores que indicaban que las cosas no marchaban bien en la relación.

Sumado a esto, justo en medio de una concentración con el plantel de la Selección Argentina, el futbolista debió salir a aclarar lo sucedido con su niñera fallecida. Este escándalo lo desenfocó de los partidos y le generó algunas duras críticas.

Para colmo, el hecho de que la niñera sea amiga de la infancia de Agus Gandolfo provocó algunos chispazos en la relación y desde ese momento las cosas vienen tirantes. Sin embargo, eso no es todo en cuanto a los rumores.

Se debe a que hace unos días Agustina Gandolfo se mostró en el ascensor de su casa junto a ocho valijas, por lo que se comenzó a correr el rumor de que la relación estaba tan mal que incluso ella había pasado a retirar sus cosas.

En medio de todo este conflicto apareció Lautaro Martínez para llevar calma, callar los rumores y darle visibilidad a que lo único que hay entre él y Agus Gandolfo es amor. Es que publicó una foto en su cuenta de Instagram que calló todos los rumores.

Sucede que, luego de varias semanas sin compartir nada como pareja, Lautaro Martínez publicó una foto junto a su novia en la cual se los puede ver caminando de la mano y mirándose a los ojos. A esto le sumó: “Vida mía, Te amo”, junto a algunos emojis con corazones.

De esta manera, el futbolista cumplió con su objetivo de callar los rumores y demostrar que se encuentra todo bien entre él y pareja. Por su parte, días atrás, Agustina Gandolfo había aclarado lo sucedido con las valijas: "No me separé y no me mudo. Es simplemente viajar con 2 bebés a la otra punta del mundo”.