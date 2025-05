Le dijeron "venezolano muerto de hambre" y se largó en llorar en pleno partido

Miguel Navarro acusó al paraguayo Damián Bobadilla de decirle “venezolano muerto de hambre” durante el triunfo 2-1 de los brasileños por el Grupo D de la Copa Libertadores. “Iré hasta las últimas consecuencias”, advirtió en sus redes sociales.

El encuentro entre Talleres de Córdoba y São Paulo, correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, quedó ensombrecido por acusaciones de xenofobia denunciadas por el equipo argentino. Más allá de la derrota por 1-2 en suelo brasileño, el incidente protagonizado por el jugador de la T Miguel Navarro y el futbolista paraguayo Damián Bobadilla dejó al partido en un segundo plano.

El conflicto se desató luego del tanto que resolvió el encuentro. Bobadilla pasó por al lado del venezolano Navarro, éste reaccionó ante lo que le dijo y se produjo una gresca, en la que se pudo ver al defensor visiblemente afectado por la situación, incluso derramando algunas lágrimas. El cuerpo arbitral -encabezado por el chileno Piero Maza- intentó calmar las aguas, pero no pudo determinar si correspondía una sanción, dado que no escuchó el diálogo; lo mismo que el VAR.

Según explicó el entrenador de Talleres, Mariano Levisman, su jugador fue víctima de insultos xenófobos por parte de Bobadilla. “Navarro fue objeto de comentarios que no tienen cabida en el fútbol ni en ningún otro ámbito”, afirmó. La denuncia marca que el paraguayo le habría dicho “venezolano muerto de hambre. Tras el cotejo, el lateral del conjunto argentino seguía conmocionado al retirarse del terreno de juego. “No quiero hablar sobre eso, solo quiero irme a mi casa. Él sabe lo que dijo”, declaró.

Sin embargo, posteriormente se lo vio dialogando con la policía militar local. Y se expresó en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje: “Quisiera poder ya tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio”.

El capitán de Talleres, Augusto Schott, ofreció un mensaje contundente a los medios tras el partido. “Quiero hablar de un acto de racismo que sufrimos. Nos duele porque estamos en un lugar donde se promueve mucho la lucha contra el racismo”, expresó, y añadió que el sentir del equipo estuvo marcado por la tristeza de Navarro. “Uno de nuestros compañeros estaba muy triste. No quería dejar pasar esto”, enfatizó el jugador.

“Lo que pasó hoy no tiene que pasar, que le digan a un compañero nuestro ‘venezolano muerto de hambre’, cuando el San Pablo tiene a un jugador venezolano, que es Ferraresi... Si fuese al revés, como pasó el año pasado, que nos fue a buscar la policía al vestuario y nos llevaron dos jugadores y nos mandaron a la comisaría... Estas cosas no pueden pasar. Se tiene que hacer responsable de sus acciones el que fue”, planteó Federico Girotti tras el encuentro.

La denuncia no quedó limitada a declaraciones, ya que el club cordobés expresó su intención de dar seguimiento a lo sucedido y buscar medidas que refuercen sanciones contra episodios de esta naturaleza en el fútbol sudamericano. La Conmebol promueve diversas iniciativas contra el racismo y los comportamientos discriminatorios. De hecho, antes de cada encuentro, el mensaje es reforzado por la entidad y los organizadores del cotejo tanto en el estadio como en la transmisión por TV.

Según los medios brasileños, cuando la policía llegó al vestuario local para buscar a Bobadilla, ya se había marchado del estadio, sin bañarse.