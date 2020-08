El caso está en los tribunales de Trelew y el juicio se encuentra suspendido. El acusado no quiere ir preso y pretende una peculiar probation.

Le ofrece a su hija construirle una habitación para no ir preso

Los jueces deberán decidir sobre la petición del acusado, que solicitó la probation (suspensión del juicio a prueba) y propuso a cambio de no ir a prisión donar alimentos a un merendero o comedor comunitario y construirle a la víctima la habitación que ella siempre quiso, en la casa de su madre.

La pequeña hoy tiene 14 años y su mamá no está de acuerdo con lo que propone su ex. Ella estuvo en el comienzo del debate que al final se terminó suspendiendo, cuando la defensa del acusado pidió “la suspensión del juicio a prueba” considerando –según cuenta la mujer— que “no era tan grave lo que había sucedido” y que como reparación el imputado ofrecía un servicio comunitario, como por ejemplo dar productos alimenticios a un merendero y “construirle (a su hija) una habitación en el domicilio de su madre”, un deseo que al parecer siempre tuvo la menor.

“Me encuentro ya hace 4 años y medio en una lucha diaria con mi familia después de que mi hija pudo hablar y contarme de su sufrimiento: su padre que debía protegerla estaba abusando de ella hacía ya casi dos años. Obviamente la separé (de él) e hice la denuncia pertinente”, dice la madre de la víctima en una breve misiva que quiso hacer pública con motivo de la realización del juicio.

“El tiempo siguió, y yo sin entender los distintos pasos que había que seguir. Y confiando en que la Justicia haría su parte. Siempre consultando como madre qué debía hacer y si había algo más que aportar”, cuenta la mujer.

“A principio del 2019, mi hija –ya con 14 años– decidió exigir que se haga justicia por su padecimiento y como mamá la acompañe. Y nos acercamos nuevamente a la Fiscalía a realizar una nueva declaración, y a fines del 2019 se realizó recién la apertura de la causa con falencias que podrían decirse del tipo administrativo porque estaba caratulada como abuso simple, donde la condena aparentemente sería menor a 3 años”, refiere.

“El juez en dicha apertura hace esa observación, de ese error y fue modificada a la nueva caratula de abuso simple agravado x el vínculo”, agrega.

La mamá de la nena presuntamente abusada por su padre habla luego del debate que debía comenzar la semana pasada y que terminó suspendiéndose y de otras vicisitudes que pasó hasta llegar al día del inicio del debate.

“Este momento tan difícil –asegura– se transformó en otra frustración, cuando la defensa solicitó la “suspensión del juicio a prueba”, aduciendo el tiempo transcurrido y considerando que no era tan grave lo que había sucedido. No cabe mucho que agregar; solo que el fiscal y yo nos opusimos rotundamente dado que no existe reparación para estos hechos; solo que la justicia caiga con todo su peso, como lo reclama mi hija”.