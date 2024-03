Le pidieron a Roberto Pettinato que se vaya de España

Roberto Pettinato llegó a España y generó polémica: piden que abandone el país por las denuncias de abuso en su contra.

El periodista español Roberto Antolín dialogó con Juan Etchegoyen para Mitre Live y realizó un duro descargo contra el conductor por las acusaciones públicas que recaen sobre él.

"Me enteré que un abusador y maltratador de mujeres está acá y como español me avergüenza que mi país refugie a maltratadores y abusadores como Roberto Pettinato. Lógicamente él no tiene la culpa porque alguien lo contrató para trabajar en varias ciudades, y ha venido al peor país porque en España las mujeres están muy protegidas", introdujo el comunicador.

"Tipos como Pettinato deberían estar vetados en el mundo entero y deberían sacarle la nacionalidad argentina. Yo no sé los derechos que tienen las mujeres en Argentina, pero en España estaría en la cárcel, ese tema en España es un tema muy delicado. Vas a la cárcel y no sales aquí", contó. Y le advirtió al conductor: "Pettinato, si fueras español estarías en el calabozo y en la cárcel".

"Si las mujeres argentinas que trabajan en radio y TV sufren esas atrocidades algo tiene que cambiar, aquí en España no se tolera eso. Su rango es superior al del hombre. Si una mujer te quiere perjudicar y dice mentiras, vas al calabozo directo. No se escucha lo que dice el hombre. Ninguna mujer debe verse sometida y aprovecharse del poder, me parece repugnante", siguió.

"Yo no entiendo cómo alguien lo contrata con su prontuario. No es una persona que lo denuncia, son varias. La gente no cambia. Acá es reconocido como músico Pettinato, como saxofonista. Pettinato haz tu maleta y te largas de España en un avión ya. Si la protección de mujeres y de género se enteran que está aquí, lo van a apedrear y lo van a sacar a patadas", concluyó el periodista, pidiendo –por si no estaba claro- que Roberto Pettinato se vaya de España.