Leila Ramos y Dylan Oyarzo vivieron una experiencia única en Corea del Sur

Leila Ramos y Dylan Oyarzo integraron el Seleccionado Argentino que compitió en el World Games de Taekwondo ITF que se desarrolló en Seúl, Corea del Sur. Ambos ganaron medallas y vivieron una experiencia única.

Tras su destacada participación, los taekwondistas comodorenses, junto a Sergio Oyarzo (referente de la escuela Taekwon-do Asociación Austral), visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para mostrar sus medallas y contar sus experiencias en el continente asiático.

Leila Ramos, quien nuevamente salió a competir afuera del país, obtuvo el tercer puesto en Lucha en la categoría hasta 55 kilos Adultas: “Es un sueño hecho realidad. Es un orgullo para mí representar a Argentina, volver a representar al país internacionalmente es algo único”, remarcó.

Y dijo que “fue una competencia muy buena, hubo un excelente nivel, incluso nos sorprendieron varios países. Respecto a mi actuación, volví muy contenta en lo que es la modalidad de Forma, no se me dio el resultado pero me gustó la participación que tuve”.

Sin embargo, Ramos aclaró que “en Lucha, los nervios y el cansancio de las horas de viaje me jugaron un poco en contra en la cabeza, y hay muchas cosas por corregir y por practicar para lo que se viene”.

Para concluir, Leila Ramos expresó que actualmente “estoy en mejores condiciones que antes de Corea porque estamos apuntando a un nivel más alto, entonces nos estamos preparando para todo lo que se venga”.

Por su parte, Dylan Oyarzo sumó un tercer lugar en Lucha en Juveniles hasta 70 kg. en el World Games de Taekwondo ITF. A su vez, con la Selección Argentina, logró un segundo puesto en Lucha y un primer puesto en Formas.

“Estoy muy contento por estos logros, fue bastante difícil pero se pudo lograr. Fue la primera vez que viajé internacionalmente y vi un nivel bastante fuerte, me tocaron peleas muy duras. La experiencia es enorme, es algo único. Conocer otro país con el deporte me da mucha satisfacción, es algo muy lindo”, aseguró.

Pese a la notable actuación en Seúl, los deportistas locales no se detienen y tendrán un fin de año intenso. Es que el 8 de octubre estarán compitiendo en el Campeonato Regional en Río Negro; en noviembre viajarán hacia Mar del Plata para participar del Sudamericano; y en diciembre tendrán el Campeonato Nacional en Buenos Aires.