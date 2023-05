Leo Smart busca apoyo para ser parte del Sudamericano de judo

Son las 22:30 de un martes cualquiera en la capital petrolera. En el gimnasio

municipal 1, el tatami huele a sudor y entrega, todos los días desde las 19:30 a las 22:30 el judo toma vida en el Dojo Marcos Garnica.

Los martes son particulares, porque es punto de encuentro de aquellos que llevan años de rodaje, se fueron, volvieron o que recién se inician en el deporte de contacto.

Al frente de la clase está Leonardo Smart, padre de una familia que respira judo. Pero contrario a lo que se pueda pensar, el jefe del clan se acercó a las clases que daba el Padre Juan Enne en las parroquias del Pietrobelli por invitación de su hija Aldana.

De esa invitación de su hija a este presente, Leo transitó todo el camino del judo, llegando a cinturón negro. Y docente –junto a Antonella- en el Dojo Marcos Garnica.

Gracias al apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, a través de Juan Manquicheo del Gabinete Metodológico Municipal, Smart consiguió en enero de este año consagrarse como campeón nacional en la categoría +100 kilos.

Ahora el desafío es sudamericano.

EN EL MEDIO DEL MUNDO

El 27 de junio, en Ecuador, se desarrollará el Torneo Sudamericano de Judo, donde Leo Smart irá en representación de Comodoro Rivadavia junto a Julio

Carez.

La lucha para ello comenzó hace mucho tiempo, y en el tatami Leo no está solo y busca que más se sumen al tatami.

“Estoy juntando fondos y buscando sponsors. Y desde el Dojo se están haciendo las gestiones para sumar apoyo estatal y privado. Me anima ir por más porque son muchos los que empujan desde abajo. Ya sea desde el grupo de exsoldados de la Fuerza Área (que nunca dejaron de lado el sentimiento de camaradería y el espíritu de grupo que subyace más allá del uniforme) hasta quienes me compran una rifa o hacen su aporte a mi mercado pago”, sostiene.

El compromiso de Smart siempre es ir a fondo. Esa convicción hizo que su familia respire judo a través de sus hijas Aldana (26), Melina (13) y Antonella (22) que estudia Ingenieria de Alimentos en la UBA y no descuida el tatami.

“La actividad del Dojo Marcos Garnica es gratuita y municipal y se dicta de lunes a viernes de 19 a 22:30 horas. A veces me preguntan que me motiva, y la verdad que es difícil definirlo, porque es un todo. Subir al tatami es un disfrute. Primero lo viví como papá acompañando a Aldana a un Nacional. Y luego me enganchó Carlitos Vásquez y Marcelo Mamani para que me sume a la práctica”, recuerda.

De esa época al presente, Leo práctico, se perfeccionó y se coronó campeón

nacional. Más allá de sus logros, él sostiene que todo es resultado del esfuerzo colectivo de quien se suma de distintas maneras.

Hoy el destino es Ecuador. Leo promete dar todo, con la pasión y sencillez con la que la familia Smart apuesta por el judo. Para contactarse y sumar apoyo: Instagram @dojo.marcosgarnica, LeoSmart.CRD,mp (mercado pago). 2974949669.