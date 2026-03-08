León Neira y Lihuén Sánchez fueron preseleccionados por Argentinos Jrs

Los futbolistas del semillero del club Diadema se destacaron durante la jornada de captación, que brindaron Damián Astorga y Juan Pablo Torres, de la entidad de La Paternal.

El mediocampista León Neira (categoría 2017) y el delantero Lihuén Sánchez (2014) se destacaron en la jornada de captación realizada en el club Argentinos Diadema, donde Damián Astorga y Juan Pablo Torres, de Argentinos Juniors, estuvieron observando a los futbolistas.

Ambos jugadores fueron preseleccionados para continuar su evaluación, representando con orgullo al club de Kilómetro 27.

Diadema recibió en su campo de juego a captadores de Argentinos Juniors entre este viernes y sábado, donde fueron evaluados más de 300 jugadores por jornada. Las pruebas, que fueron libres y gratuitas, estuvieron coordinadas por el scouting integrado por Astorga y Torres, para las categorías 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018/2017 y 2020/2019.

Este evento, que recibió a chicos de distintos puntos de Chubut, fue posible gracias al aporte de los socios y a la gestión de la comisión directiva.

Además de los dos chicos que quedaron preseleccionados, la otra gran noticia, fue la firma del acuerdo entre ambas instituciones, con el objetivo principal de fortalecer el desarrollo de jóvenes futbolistas y abrir un camino directo para que jugadores de Argentinos Diadema y la región puedan ser observados y proyectados hacia Argentinos Jrs.

Este convenio también permitirá que el club de Km 27 tenga un vínculo directo con el área de captación del “Bicho”, facilitando futuras pruebas, seguimientos y procesos formativos para los jugadores.