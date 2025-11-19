León XIV habló sobre la posibilidad de visitar Argentina

En recientes declaraciones, el pontífice sorprendió al poner en agenda a la Argentina y Uruguay como posibles países a visitar en un futuro cercano.

El papa León XIV habló este martes sobre la posibilidad de realizar una gira por América Latina, confirmando su intención de visitar varios países de la región durante el próximo año, entre ellos la Argentina, declaraciones que despertaron mucho entusiasmo.

A la salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice aseguró que, aunque el actual año del Jubileo mantiene una agenda intensa, los viajes internacionales se irán programando "de a poco" para el año venidero. “Yo encantado de viajar”, manifestó el Santo Padre.

León XIV hizo hincapié en su deseo de visitar varios destinos clave en el continente, entre los que destacó la Argentina y Uruguay, ambos países que quedaron "pendientes" en el pontificado anterior.

Además, el Papa remarcó su intención de visitar los importantes santuarios marianos de Fátima (Portugal, aunque mencionado en el contexto de su deseo de viajar y tradicionalmente visitado antes o después de giras latinoamericanas) y Guadalupe en México. También señaló a Perú como un destino al que "por supuesto" quiere volver, en un gesto que resalta su vínculo con la nación donde pasó más de 40 años como misionero y obispo, dada su nacionalidad peruana (Robert Prevost).

Recientemente, León XIV envío una carta a la Unión Industrial Argentina (UIA) que fue leída en la apertura de la 31° Conferencia Industrial. Allí, remarcó la importancia que tiene el rol social del empresariado y afirmó: "La Iglesia recuerda que la economía no es un fin en sí misma, sino un aspecto esencial pero parcial del tejido social".

La agenda Internacional inmediata del papa León XIV

Por el momento, no se ha confirmado ninguna de estas giras por América Latina. El único recorrido internacional que el Papa tiene previsto para lo que resta de 2025 es el que realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos lugares que su predecesor, Francisco, tenía en su lista de destinos.

A su vez, en el Vaticano también se menciona la posibilidad de una gira por varios países africanos, aunque sin confirmación oficial.