Les pagaron $25.000 y el banco les debitó automáticamente

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, confirmó que este viernes depositó un monto de 25 mil pesos para todos los agentes activos pertenecientes al tercer rango. Esa suma corresponde a la deuda por los haberes del mes de marzo.

Esta situación generó enojos en los empleados estatales que vieron cómo un pequeño porcentaje era depositado en sus cuentas, pero lo peor estaba por venir ya que cuando llegaron al cajero a retirar dinero para poder comprar alimentos y saldar deudas vieron como esos $25.000 se convirtieron en algunos casos en $0.

Marcela, una docente de Comodoro Rivadavia, detalló a El Patagónico que “la verdad estoy muy enojada, frustrada, triste, me enteré que me iban a depositar solo 25 mil pesos de lo que me deben de marzo, hace dos meses, y me encontré con que el banco me había debitado 10 mil pesos, encima que nos pagan un porcentaje de un sueldo de hace dos meses, nos debitan, es una locura todo esto que está pasando, y lo peor es que ya se tornó una costumbre que se nos rían en la cara de esta manera”.