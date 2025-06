Leticia Brédice atraviesa una dura realidad laboral

Leticia Brédice, una de las figuras más destacadas del mundo actoral argentino, habló sin filtros sobre el difícil momento laboral que atraviesa.

En una entrevista con Puro Show, programa que se emite por El Trece, la actriz reconoció que la falta de trabajo en televisión la tiene afectada emocionalmente y que, pese a mantenerse activa con terapia, gimnasio y natación, la situación económica del sector es muy complicada.

“Me duele mucho no tener trabajo. La ficción está parada, el INCAA está cerrado y eso afecta a muchos artistas. Yo soy apolítica, no me interesa quién esté en el poder, pero sí me importa lo que está pasando”, dijo visiblemente conmovida.

Su testimonio se suma al de otros actores y actrices que en los últimos meses alzaron la voz para reclamar el regreso de las producciones de ficción en la televisión local, que prácticamente desaparecieron de la pantalla.

Brédice recordó con emoción su papel en “Locas de amor”, una serie que marcó su carrera: “Era un personaje muy real. La gente se me acercaba y me decía que se sentían reflejados. Era carne viva. Hoy extraño ese tipo de trabajos”, confesó. Y aprovechó el momento para hacer un pedido directo: “Me encantaría ir a una plataforma. Esto es un pedido de trabajo, necesito trabajar. ¡Vamos las plataformas, acá estoy!”.

Además, opinó sobre la reciente polémica que involucró a Ricardo Darín por un comentario sobre el precio de las empanadas. “Yo lo adoro a Ricardo. Lo que dijo fue sacado de contexto. Sabemos que la situación está difícil. Me parece importante que alguien con visibilidad diga las cosas como son. Criticar a los actores y poner en duda el valor de la cultura no es el camino”, reflexionó.

Con honestidad y sin rodeos, Brédice puso en palabras una realidad que afecta a muchos artistas: la dificultad de sostenerse en un rubro sin oportunidades.