Lía Salgado retoma su rivalidad con Moria Casán y la acusa de "copiarle" el formato

"Sí, me copió. Me copió", declaró sin dudar cuando De Brito le preguntó si creía que Moria se había inspirado en su estilo. La acusación no tardó en resonar en las redes sociales, donde se revivió el debate sobre quién fue la verdadera pionera en el formato de entrevistas con figuras del espectáculo que incluían la participación del público en vivo.

Salgado, quien recordó que su estilo de televisión lo trajo de su experiencia en Estados Unidos, compartió una anécdota que define su carácter en la pantalla: "Me acuerdo que me patoteó uno que estaba en el público y yo le dije: 'Mirá, yo soy la conductora, si querés nos vemos afuera'. El tipo se quedó calladito y no jodió más". Esta frontalidad, según ella, fue siempre su sello personal.

La crítica a Moria Casán se centró en la forma de conducir. "No me gustaba cuando decía eso de 'penetrame', porque parecía que el show se centraba en ella", explicó. A su parecer, la prioridad de un programa debe ser el invitado, no el conductor. "Era todo Moria, Moria, Moria. Tuvimos un ida y vuelta con ella", comentó, dejando en claro las diferencias de visión que separaban a ambas.

Por su parte, Moria Casán no ha respondido públicamente a las acusaciones. No obstante, en una reciente entrevista, la diva se refirió a su presente laboral y económico. "Sí, cobro la mínima ($304.723,93). Es un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito. De cualquier manera, no me quejo, pero cobro", aseguró.

A sus casi 80 años, Moria resaltó su vigencia en el teatro, al afirmar que hace funciones de miércoles a domingo en una obra que considera "trascendente y transgresora", con tres cambios de vestuario en solo 15 segundos.