Liam Lawson habló de la sanción a Franco Colapinto: "Fue innecesaria"

Franco Colapinto concluyó en la posición 12 en su quinta carrera de Fórmula 1, disputada en el Gran Premio de México, donde un accidente temprano entre Alex Albon y Yuki Tsunoda dio inicio a una jornada llena de acción y roces entre varios pilotos. Uno de esos incidentes involucró al joven argentino, quien tuvo un encontronazo con Liam Lawson en una de las curvas más difíciles del circuito.

La maniobra fue sancionada por la FIA, que le adjudicó al corredor de Williams una penalización de 10 segundos y 2 puntos en su licencia de piloto, al considerar que no mantuvo el espacio adecuado durante el sobrepaso.

Lawson, quien reemplazó a Daniel Ricciardo en Racing Bulls y protagonizó otro choque con Sergio "Checo" Pérez en esa misma carrera, explicó su perspectiva sobre el incidente. Para el piloto neozelandés, el contacto fue un simple “incidente de carrera” y no considera que la sanción impuesta haya sido justa.

"No se lo atribuyo a él. No creo que fuera culpa suya. Fue sólo un incidente innecesario. Yo estaba tratando de hacer la curva", comentó Lawson al término de la competencia, dejando en claro que no concuerda con la decisión de los comisarios de la FIA de penalizar al piloto argentino.

"Intenté dejarle espacio en la curva 1, luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y, en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio y fue un incidente torpe", agregó Lawson, quien se mostró sorprendido ante la dureza de la sanción hacia el pilarense.

Qué dijo Franco Colapinto sobre la sanción que recibió en la Fórmula 1

Por su parte, Colapinto también opinó sobre la penalización, mostrando desacuerdo con la decisión de la FIA. "No es para quejarse, pero creo que los pilotos tenemos que intentar entender qué podemos hacer mejor para no recibir estas penalizaciones", señaló, aludiendo a que muchas sanciones parecen favorecer a quien ocupa el interior de la curva, limitando las opciones de quienes intentan rebasar desde el exterior.

El joven de 21 años también destacó que la sanción estuvo más relacionada con el daño al alerón delantero de Lawson que con la maniobra en sí. "Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente", concluyó el piloto de la escudería británica.

La explicación de la FIA sobre la sanción a Franco Colapinto

En su análisis, la FIA explicó que Colapinto no respetó el espacio adecuado al realizar la maniobra de adelantamiento, afirmando que el argentino intentó sobrepasar a Lawson por el exterior en una zona de la pista donde no tenía derecho a exigir espacio.

Según el informe, el roce fue provocado por Colapinto al mantener el acelerador en una línea de carrera comprometida, lo que derivó en el contacto con el alerón de Lawson. La penalización fue especialmente significativa para el piloto argentino, ya que si acumula más puntos en su licencia podría enfrentar una suspensión en próximas carreras.