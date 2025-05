C+/ CINE EN COMODORO

Lilo es una niña hawaiiana solitaria que vive con su hermana Nani, quien lucha por mantener a ambas y por impedir que los servicios sociales las separen. Un día, en su camino se cruza con Stitch, un proyecto alienígena fugitivo que ha sido creado con la única intención de destruir, pero que termina formando un vínculo inesperado con ella. Desde ese momento, Lilo y Stitch se vuelven inseparables y se ayudan mutuamente.

La adaptación de la cinta animada se anunció por primera vez en 2018, con Mike Van Waes como encargado de adaptar el guion. En 2020, se informó que Jon M. Chu, posterior director de “Wicked”, estaba en conversaciones para dirigir, pero, finalmente, Disney eligió a Dean Fleischer Camp, realizador de la cinta de animación nominada al Oscar “Marcel the Shell With Shoes On” (Marcel, el Caparazón con zapatos), de 2021. Esta nueva y esperadísima película continúa la tendencia de Disney de reimaginar algunas de las cintas animadas más populares de la compañía en producciones de acción real.

Maia Kealoha da vida al personaje principal. Lilo es criada por su hermana Nani y se siente como una forastera sin amigos hasta que adopta lo que cree que es un perro al que pone de nombre Stitch. El director de la cinta animada de 2002, Chris Sanders, pone voz en la versión original a Stitch (algo que ya hizo en la primera película) y tuvo que compaginar su trabajo con la producción de su exitoso drama animado, “Robot Salvaje” (2024). El cineasta pasó a hacer la voz de Stitch casi por accidente. Originalmente, el personaje iba a ser mudo. Cuando se decidió que hablaría, Sanders grabó algunas líneas, y se hizo con el papel. No es habitual que alguien desempeñe tareas de dirección, guionista, animador y diseñador de personajes y doblador en una misma película. “Me gusta que la historia y los personajes hayan perdurado”, dice. “Ese era mi objetivo y me alegra que así sea. Nunca he dejado de prestar mi voz a Stitch. Lo hago para todos los espectáculos, desfiles y demás, y es genial poder revisitar al personaje varias veces al año”.

Sanders creó a Stitch como una criatura que no sabe de dónde viene, pero que vive en un bosque de la Tierra donde es rechazado por los demás animales, similar al patito feo del cuento. Poco después, Sanders hizo otra presentación a los directores del estudio, tras haber trasladado el escenario a la isla de Kauai, creando un story board con ilustraciones para que pudieran comprender mejor el estilo visual que tenía en mente para la película, así como para ver que los extraterrestres no iban a asustar al público joven. Esta versión de la historia es en gran parte similar a la película final, con una diferencia importante: Stitch es un huérfano que pertenece a una banda de criminales alienígenas. Lilo, tras haber perdido a sus padres y estar en peligro de ser separada de su única familia, recrea las circunstancias que llevaron a Stitch a una vida delictiva. Aunque este aspecto de la trama y los personajes que habrían sido compañeros de banda de Stitch fueron descartados, sentó las bases para una de las películas más estilísticamente únicas del canon del estudio.

CINE COLISEO (JUE 22 Y MIE 28 DE MAYO)

19:00 HS. LILO & STITCH (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (MIE 23, LUN 26 Y MAR 27 DE MAYO)

19:00 HS. LILO & STITCH (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (SAB 24 Y DOM 25 DE MAYO)

16:15 HS. LILO & STITCH (3D DOBLADA)

19:00 HS. LILO & STITCH (2D DOBLADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (JUE 22, VIE 23, DOM 25, LUN 26, MAR 27 Y MIE 28 DE MAYO)

19:15 HS. LILO & STITCH (2D DOBLADA)

Título original: Lilo & Stitch

Género: Animación

Origen: USA Año: 2025

Formato: 2D Duración: 1 hora, 48 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Dean Fleischer Camp

Guión: Chris Kekaniokalani Bright, Dean DeBlois, Chris Sanders, Mike Van Waes

Producción: Jonathan Eirich, Dan Lin

Fotografía: Nigel Bluck

Montaje: Phillip J. Bartell

Reparto:

Maia Kealoha (Lilo Pelekai), Chris Sanders (voz de Stitch), Zach Galifianakis (Pleakley), Sydney Agudong (Nani Pelekai), Kaipot Dudoit (David Kawena), Jolene Purdy (Sra. Kekoa), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles), Jason Scott Lee (Gerente)