Llega el superbuque SB-15 para reforzar la búsqueda de Sofía

El superbuque SB-15 “Tango” arribará a Puerto Madryn para reforzar el operativo de búsqueda de Sofía Devries, la joven buceadora de 23 años desaparecida en aguas del Golfo Nuevo. La incorporación de la embarcación marca un salto en la escala del operativo, al sumar tecnología subacuática de última generación para rastreos en profundidad.

El SB-15 es el buque insignia de la Prefectura Naval Argentina y está equipado con sistemas capaces de explorar zonas de difícil acceso, con baja visibilidad y corrientes complejas, lo que amplía significativamente la capacidad de búsqueda en sectores donde hasta ahora trabajaban buzos especializados y medios de superficie.

Dónde ocurrió el incidente

Sofía Devries desapareció mientras realizaba una inmersión junto a un grupo de siete personas en el Parque Submarino HU SHUN YU 809, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la costa. Según el reporte oficial, la joven no regresó a la embarcación tras finalizar la actividad, lo que activó de inmediato el alerta y el despliegue de recursos.

Desde el primer momento, Prefectura trabajó en la zona con el guardacostas GC-65, centrando la búsqueda en el último punto conocido. En ese marco, tres integrantes del grupo, incluido el instructor, debieron recibir asistencia médica luego de realizar reiteradas inmersiones para intentar localizarla.

Características del superbuque

El SB-15 “Tango” cuenta con:

50,29 metros de eslora

10,67 metros de manga

43 tripulantes

La embarcación fue construida en Estados Unidos en 1969, adquirida por Prefectura en 2005 y, tras un incendio ocurrido en 2006 en Buenos Aires, reparada en el astillero Tandanor, regresando al servicio en 2012. Desde entonces, se consolidó como una referencia en misiones de búsqueda y rescate (SAR) y protección ambiental.

Operativo en marcha

El operativo se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, mientras se intensifican los patrullajes costeros, las recorridas terrestres y las tareas marítimas para reducir áreas sin cobertura.

La llegada del SB-15 apunta a optimizar los recursos disponibles y reforzar la búsqueda en el mar, en un contexto de máxima intensidad operativa para dar con el paradero de la joven.

Fuente: La Opinión Austral