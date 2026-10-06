Llegó el día menos esperado: Leo Messi se despide de la Selección

El crack rosarino de 39 años jugará este martes en el Monumental su último partido con la camiseta de la “Albiceleste”. El amistoso ante Benín arranca a las 20.

La Selección Argentina de fútbol se enfrentará este martes a la noche con Benín, desde las 20, en el estadio Monumental de River Plate, en un partido que trascenderá lo deportivo y quedará marcado por la despedida de Lionel Messi ante el público argentino. El encuentro será, además, el tercero y último compromiso de la Albiceleste en la presente fecha FIFA, en una jornada especialmente preparada para celebrar la trayectoria del capitán y máximo referente del seleccionado.

El Monumental será escenario de una noche singular. El estadio volverá a recibir a la Selección y se prepara para vivir una jornada cargada de emoción, con la presencia de Messi en lo que será su último partido ante el público argentino. La expectativa crece alrededor de un encuentro que reunirá a distintas generaciones de hinchas para acompañar al capitán en uno de los momentos más significativos de su recorrido con la camiseta nacional.

El partido comenzará a las 20 y tendrá como árbitro principal al chileno Fernando Vejar, quien estará acompañado por sus compatriotas Carlos Venegas y Wladimir Muñoz como asistentes. El cuarto árbitro será José Cabero.

Argentina llega a este último compromiso de la fecha FIFA después de dos contundentes presentaciones. El miércoles pasado derrotó 4-0 a Bolivia y, el sábado, volvió a presentarse en el Monumental para imponerse 7-0 ante Burkina Faso. De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la trilogía de amistosos con una nueva presentación ante su público.

Pero esta vez el resultado quedará acompañado por una circunstancia que convertirá al encuentro en una fecha especial para la historia de la Selección. El protagonista será Lionel Messi, quien tendrá ante Benín la oportunidad de despedirse del público argentino en el estadio que tantas veces lo recibió con la camiseta celeste y blanca.

Desde su debut con la Selección mayor hasta este martes, Messi construyó una historia que atravesó generaciones, escenarios y competencias. En ese recorrido conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato en la Copa del Mundo Estados Unidos-Canadá-México 2026 con una actuación extraordinaria, además de convertirse en el futbolista con más partidos y máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Ahora, el Monumental volverá a abrir sus puertas para recibirlo. Será una noche diferente, preparada para celebrar una trayectoria que ya forma parte de la historia del fútbol argentino y para acompañar al capitán en el cierre de una etapa ante su gente.

Argentina-Benín será, entonces, mucho más que el último partido de una fecha FIFA. Será la noche de la despedida de Messi, el reencuentro de la Selección con su público y una jornada destinada a quedar para siempre en la memoria del Monumental.