El conductor intentó escapar por varias calles del barrio Presidente Perón de Trelew e incluso circuló en contramano. Fue detenido y el motovehículo secuestrado tenía características coincidentes con una motocicleta robada días atrás.

Llevaba una moto en el baúl, lo paró la policía y huyó sin llegar lejos

Un hombre fue demorado durante la madrugada de este lunes en Trelew luego de intentar escapar de un control policial mientras trasladaba una motocicleta en el baúl de un Chevrolet Corsa.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en la zona del barrio Presidente Perón, cuando personal policial que realizaba un patrullaje recibió el aviso de un grupo de menores que, mediante señas, alertó sobre el vehículo sospechoso.

A pocos metros, los efectivos ubicaron el automóvil y constataron que transportaba una moto visible desde el exterior. Al recibir las señales lumínicas y sonoras para detener la marcha, el conductor aceleró e inició la fuga por distintas arterias del sector, incluso circulando en contramano por avenida De los Trabajadores.

La persecución finalizó en calle Pietrobelli, donde el vehículo fue finalmente interceptado. El conductor descendió del rodado e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y demorado.

Los agentes secuestraron el motovehículo, que posee características similares al denunciado como robado en esta jurisdicción el pasado sábado.

La investigación continúa para determinar la procedencia de la moto y la responsabilidad del detenido.