La víctima del brutal hecho tenía 19 años. La pareja que lo atropelló escapó pero después se entregó a la policía.

Lo acusaron de ladrón y lo arrastraron tres cuadras con el auto

Tras diez días de agonía en el hospital, murió Nicolás Alejandro Varas Frías, el joven de 19 años acusado de ladrón que fue atropellado por un auto y arrastrado durante 350 metros. El caso generó conmoción y derivó en la imputación por homicidio de la pareja que conducía el vehículo.

El hecho hace casi dos semanas en la Plaza del Encuentro. Un hombre de 31 años y su pareja de 25 fueron abordados por un grupo de delincuentes, y según denunciaron a la Policía, les robaron un celular, un casco de moto y unas zapatillas.

La brutal secuencia finalizó cuando llegaron al lugar efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron a Frías y lo trasladaron de urgencia al Hospital Central. Permaneció internado en estado crítico durante diez días.

El conductor y su pareja, identificados como Lucas Mariano Tello y Micaela Natalí Lucero huyeron después del hecho, pero volvieron una hora más tarde y se entregaron para prestar declaración.

El conductor del auto que lo atropelló manifestó que el joven lo había asaltado y salió en búsqueda de los delincuentes a bordo de un Volkswagen Gol. Cuando reconoció a uno de los sospechosos, lo pasó por encima con el auto y lo arrastró por tres cuadras.

Según confirmó Mendoza Post, ambos fueron detenidos en el acto y el caso se encuentra a cargo de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, quien cambiará la acusación penal de los autores del hecho.

Los dos habían sido imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa, pero ahora que falleció el joven, podría ser recaratulado a homicidio con alevosía. Si fueran considerados culpables, enfrentarían la pena de prisión perpetua por ese cargo.

Además, la investigación sumó datos clave sobre los involucrados. Tanto el joven asesinado como el conductor del auto, cuentan con antecedentes penales.

Frías tenía una medida judicial pendiente desde enero de 2024 por homicidio simple en grado de tentativa. Y por su parte, Tello posee un extenso prontuario; fue investigado por robos calificados y agravados, amenazas, daños, violencia de género y manejo de estupefacientes.

Las cámaras de seguridad registraron una pelea previa al episodio, en la esquina de Libertad e Italia. La fiscalía revisó las imágenes y descartó la figura de la legítima defensa, por ende, la investigación determinará las circunstancias del asesinato y si existió un robo o no.