La pena fue impuesta tras un juicio por jurados en el que Andrés Ernesto Huilipan fue declarado culpable por unanimidad. La víctima había sido atacada en su casa de Gaiman y murió tres meses después como consecuencia de las lesiones.

Lo atacó en su casa y murió tres meses después: condenaron a Huilipan a 14 años

Andrés Ernesto Huilipan fue condenado a 14 años de prisión de efectivo cumplimiento por el homicidio de Gilberto Segundo Pizarro, ocurrido en Gaiman. La pena se conoció durante la audiencia de cesura, luego de que un jurado popular lo declarara culpable por unanimidad.

El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2025, en la vivienda de Pizarro, ubicada en el barrio El Túnel. Durante el juicio se dio por probado que Huilipan lo atacó con un caño de gas y le provocó graves lesiones, principalmente en la cabeza.

Pizarro permaneció cerca de 90 días con las consecuencias de aquella agresión y finalmente murió el 15 de diciembre de 2025.

Durante la audiencia en la que se discutió la pena, el fiscal general Mauro Quinteros solicitó una condena de 17 años de prisión, mientras que el defensor público Sergio Rey pidió una pena de 8 años.

Para fundamentar su postura, la Fiscalía tuvo en cuenta la violencia desplegada durante el ataque, el uso de un caño contra la cabeza de la víctima y el hecho de que la agresión ocurriera dentro de su propia vivienda. También valoró las amenazas previas, la situación de vulnerabilidad de Pizarro, quien tenía una discapacidad, que Huilipan se retirara del lugar sin prestarle asistencia, el impacto provocado en la familia y la existencia de una condena anterior de cumplimiento efectivo.

Finalmente, la pena quedó fijada en 14 años de prisión.

Además, la Fiscalía pidió que Huilipan continúe con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, argumentando la gravedad del hecho y la condena de cumplimiento efectivo ya dictada.