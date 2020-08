Lo que dejó la sesión de reestructuración de la deuda

El legislador del PRO, Sebastián López explicó que su voto fue negativo porque considera que el Gobierno provincial debe tener un plan económico y político para achicar el gasto público. Mientras, el titular del bloque de diputados de Chubut al Frente, Juan Horacio Pais, criticó a su par por "no leer el proyecto de ley". Y María Belén Baskovc aclaró desde el peronismo que el proyecto aprobado es para negociar los bonos emitidos y no para contraer nuevas deudas.

El Gobierno provincial consiguió el jueves en la Legislatura el apoyo que necesita para comenzar a renegociar la deuda con sus acreedores. Ese día la cámara provincial de Diputados aprobó con 25 votos positivos el proyecto de reestructuración de la deuda para que las arcas de Chubut encuentren un poco de aire ante el déficit de 2500 millones de pesos solo en el pago de salarios de los empleados estatales.

La sesión de tratamiento del proyecto también tuvo una ausencia y un voto negativo por parte del diputado de Juntos por el Cambio, Sebastián López. El legislador fue cuestionado por gran parte del arco político de la provincia por no acompañar una herramienta que le permita negociar al ministro de Economía, Oscar Antonena, con los acreedores.

“Yo estoy pidiendo al Gobierno provincial un plan económico más institucional algo que nos muestre hacia dónde vamos, cómo vamos a salir adelante. Pasaron dos años y ocho meses que Arcioni está al frente de Casa de Gobierno y no se ha hecho nada para achicar el gasto que incrementa cada mes”, cuestionó López.

“Si habría una voluntad genuina o un plan de acción de bajar el gasto, el día uno se habría dispuesto a atacar este tema de raíz porque las soluciones que necesita esta provincia son de fondo, son estructurales que tiene el estado de hace años y no paran que autorices a refinanciar esa deuda y el mismo mercado licue esos sueldos y puedas pagar paritarias. Deben tomar decisiones políticas y por eso mi voto ha sido negativo”, argumentó el legislador.

En diálogo con El Patagónico, el diputado explicó que es necesario que la Provincia agrande “la torta de crecimiento”, pero evaluó que no es momento de debatir la megaminería. “No debemos dejar a ningún trabajador afuera. Nosotros debemos ver cómo ingresan más divisas y hasta ahora hemos visto cómo cierran empresas en Trelew, Puerto Madryn y en Comodoro porque están sosteniendo a las que hay. Nosotros debemos ir hacia una política que invite a la producción del país y del mundo a invertir en nuestra provincia y a generar puestos de trabajo para que esos puestos de trabajo paguen impuestos y repercuta en las arcas del Estado”, indicó López.

“REPRESENTA A MACRI”

Quien recogió el guante ante las críticas de López fue el titular del bloque de diputado de Chubut al Frente, Juan Horacio Pais. El abogado comodorense aseveró que el legislador de Juntos por el Cambio “ha sido coherente” porque “es el inicio diputado de esta Legislatura que representa al partido del expresidente del parrtido Mauricio macri. Y justamente ese gobierno endeudó a Argentina por décadas. Una deuda generada para timba para especulación no para producción y desarrollo. Encontramos ahora que se opone a la reestructuración de la deuda pública y provincial aduciendo una falta de plan”, cuestionó.

“Obviamente el gobierno de Macri no tuvo ningún plan lo que es claro es que no se puede realizar ningún plan serio sino conocemos los términos de la reestructuración que va a ser fruto de una negociación por supuesto pareciera que no hubiera leído el proyecto de ley porque en los lineamientos del proyecto que terminó sancionado se establece claramente un plan de acción para reducción del déficit fiscal que es algo de imperiosa necesidad para los chubutenses porque no reducirlo nos llevaría a la necesidad de tomar más deuda en los próximos años”, aseguró.

En diálogo con este diario, Pais sentenció: “Chubut necesita un principio de acuerdo. Hoy le estamos mostrando a los acreedores que no puede pagar su deuda porque si la paga no le permite realizar y cumplir otras obligaciones esenciales del Estado con ese convencimiento y con un principio de acuerdo se puede tener los términos y las condiciones y una proyección de los ingresos de la provincia que no estarían afectados por una deuda por un reperfilamiento y se pueden hacer proyecciones más serias”.

SOLO AFECTA A LAS REGALIAS

El proyecto de reestructuración de la deuda autoriza al ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, a renegociar la deuda actual y no permitir tomar nuevos endeudamientos. Además, establece la creación de una comisión de diputados provinciales que seguirá los pasos de la negociación y el trabajo de la cartera económica.

Uno de los puntos que preocupaba a los diputados de la oposición era que no se vean afectados los recursos de la coparticipación y de libre disponibilidad por lo que se negoció con Fontana 50 para que solo alcance a las regalías petroleras.

En este sentido, la diputada María Belén Baskovc sostuvo que desde el Justicialismo “no íbamos a tratar la postergación del pago de estos bonos, que de eso se trata el proyecto sin tener en claro cuáles son las medidas económicas que tiene que tomar el gobierno porque con este proyecto de renegociación si llega a buen puerto, el Gobierno provincial va a contar con una suma de 800 a mil millones por mes que hoy le hacen falta pero el déficit que tiene la provincia para pagar salarios es de 2500 millones por eso hay que tomar otras medidas”.

“Esto es el inicio de las herramientas para que se ordenen las cuentas provinciales, pero se necesitan otras medidas y en eso pedimos responsabilidad al Gobierno provincial para que lo establezcan rápidamente para que podamos achicar este déficit y este pago desdoblado de sueldos que afecta a los trabajadores estatales hace mucho tiempo y que se está agravando y perdura en el tiempo”, afirmó.