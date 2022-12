Un traumatólogo fue denunciado por amenazas y exhibición de arma de fuego. El denunciante afirmó que le exhibió un arma de fuego y lo amenazó para que no le realizara un juicio civil por un conflicto en la clínica que trabajaba.

Lo tuvo trabajando en negro y lo amenazó para que no denuncie

Un hombre de 44 años denunció este viernes a un traumatólogo de la ciudad de Trelew por amenazas y exhibición de arma de fuego. Según refirió en el escrito que se redactó en la Comisaría Cuarta, el hombre denunciado se le puso al lado en el semáforo de Avenida Irigoyen y López y Planes y lo amenazó mostrándole el caño de un arma de fuego para que no avance en instancias judiciales por un conflicto laboral que tuvo con él.

El hombre sindicado por el denunciante tiene 60 años y ejerce como profesión traumatólogo en una clínica de la ciudad de Trelew. El denunciante contó a la policía que se lo encontró en un semáforo y le dijo "Más te vale que no me hagas juicio porque si no ya vas a ver", y luego le mostró por la ventana de su camioneta un arma de fuego "cromada".

Asustado, en ese momento denunciante mira hacia el semáforo y al ver que se pone en verde, continuó su marcha girando hacia la izquierda por López y Planes y observó que la camioneta continuó por Irigoyen hacia el centro.

En cuanto al hecho ocurrido, el denunciante de 44 años refirió que estuvo 3 años trabajando en negro para el médico en la clínica como administrativo y que al recibir como respuesta que no se lo blanquearia, renunció y le manifestó que le iniciaría un juicio civil y por tal motivo es que recibió esas amenazas.

Al preguntarle más detalles del presunto arma de fuego, el denunciante aludió que solamente vio el caño de un arma de fuego color plateado pero que le consta que tiene arma de fuego porque en oportunidades que se juntaron a cenar, el denunciado le mostró un arma de fuego.

Por tal razón, teme por su integridad física y la de su familia, pero aun así se reservó el derecho de solicitar una medida cautelar de prohibición de acercamiento ya que le consultaría a su abogado.