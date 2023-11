Longobardi contó que Macri lo agredió por WhatsApp

Las esquirlas del acuerdo político entre Mauricio Macri y Javier Milei no cesan, a 10 del anuncio de Patricia Bullrich que lo formalizó. Y los efectos no llegaron sólo a la dirigencia política, sino también al periodismo, que tomó postura rápidamente. Y Marcelo Longobardi no fue la excepción: el periodista marcó su rechazo y dijo que como consecuencia el expresidente le niega entrevistas y hasta lo agrede por WhatsApp.

Longobardi lo contó este viernes por la mañana en su programa de Radio Rivadavia AM 630. Fue durante una larga entrevista que compartía con Hernán Lombardi, diputado nacional y uno de los dirigentes más cercanos a Macri. Segundos antes de terminar el contacto radial, el periodista lanzó: "Permitime despedirte con una sorpresa que me llama mucho la atención".

De inmediato, el periodista sostuvo que "me llama mucho la atención que el expresidente Macri se niegue a discutir puntos que son importantes y se limite a agredirme por WhatsApp".

"Nunca vi un Macri así", agregó.

Lombardi le respondió que se trataba de una cuestión privada y el periodista redobló: "No es algo privado, lo estoy haciendo público. No es privado entre Macri y yo porque lo hice público".

Longobardi dijo que Mauricio Macri lo amenazó por WhatsApp.

A su turno, Lombardi agregó: "En este sistema de ideas que tiene la Argentina todas las conversaciones hoy son buenas, posibles en el sentido de la buena voluntad".

El intercambio, en vivo, llegó hasta ahí, y el periodista evitó dar mayores detalles acerca del mensaje que le mandó el expresidente. Lo cierto, es que unos minutos antes el conductor del programa matutino se había quejado con Lombardi de que el expresidente no accedía a ser entrevistado en el programa.

"¿Por qué Macri no quiere hablar conmigo?", le preguntó. A lo que Lombardi respondió: "No lo sé".

"Tanto Macri como (Sergio) Massa y (Javier) Milei tienen mucha dificultad para aceptar las críticas y discutir con un periodista independiente", opinó Longobardi, al tiempo que manifestó que le pidió entrevistas a Macri, ya que "comprenderás que su figura opaca a la de Milei" y "me parece que la verdadera batalla es Macri-Massa".

Pero el de esta mañana fue el segundo round de una pelea que viene de por lo menos hace una semana.

La semana pasada, el conductor había cuestionado en duros términos al expresidente al aire en su programa Esta Mañana. En ese entonces, el periodista reaccionó ante la entrevista que Macri le había dado a Eduardo Feinmann un rato antes en Radio Mitre.