Los Ángeles: Hallaron sin vida a la joven argentina que era buscada desde hacía seis días

Narela Barreto, de 27 años, había desaparecido el 23 de enero en California. La noticia fue confirmada por su familia, mientras la policía estadounidense mantiene bajo reserva los detalles del caso.

La búsqueda de Narela Barreto tuvo un desenlace trágico. La joven argentina, de 27 años, fue encontrada muerta en la ciudad de Los Ángeles luego de casi una semana de incertidumbre y una intensa campaña de difusión impulsada por familiares y amigos. La confirmación del fallecimiento se conoció este jueves por la mañana y fue comunicada por su padre a su entorno más cercano.

Barreto había sido vista por última vez el viernes 23 de enero de 2026, cuando se perdió todo contacto con ella. Desde entonces, su desaparición generó preocupación tanto en Estados Unidos como en Argentina, donde el caso tomó estado público a través de redes sociales y medios nacionales.

La joven se había instalado en Estados Unidos a mediados de 2024. Tras residir un tiempo en Miami, se mudó a California, donde trabajaba como camarera. De acuerdo al testimonio de una prima, la última información disponible indicaba que Narela habría abordado un taxi junto a una mujer de nacionalidad rusa, dato que fue aportado durante los días de búsqueda.

Por el momento, las autoridades de Los Ángeles no brindaron precisiones sobre el lugar exacto ni las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo. El caso permanece bajo un fuerte hermetismo y aún no se determinó la causa de la muerte ni si existió participación de terceros.

La familia de la joven sigue de cerca las gestiones consulares y espera los resultados de las pericias forenses, claves para esclarecer qué ocurrió con Narela Barreto desde el momento de su desaparición hasta el trágico hallazgo.