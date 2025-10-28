Las elecciones legislativas 2025 dejaron un mapa político reconfigurado y una lista larga de nombres que se quedaron sin banca.

Los candidatos que se quedaron sin banca en Diputados

Con una participación del 67,9%, varias figuras de peso --desde Florencio Randazzo hasta Ricardo López Murphy-- quedaron fuera de la Cámara de Diputados. La Lista de los principales candidatos que buscaron un escaño en el Congreso, pero se quedaron afuera.

En la Ciudad de Buenos Aires, los que no lograron ingresar fueron Ricardo López Murphy (Alianza Potencia), Hernán Reyes (Hagamos Futuro), Sergio Abrevaya (GEN), Alejandro Katz (MJJ), Claudio “Turco” García (Integrar), Federico Winokur (MAS), Daniel Lipovetzky (Nuevos Aires), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Marcelo Peretta (Movimiento Plural)

En la provincia de Buenos Aires, el listado de derrotas fue aún más extenso: Fernando Burlando (Propuesta Federal), Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur), Florencio Randazzo (Provincias Unidas), Fernando Gray (Unión Federal), Alberto Samid (Frente Patriota), María Eugenia Talerico (Potencia), Manuela Castañeira (MAS) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

En Córdoba, no entraron Pablo Carro (Fuerza Patria), Agustin Spaccesi (Partido Lubertario), Ramón Mestre (UCR), Alfredo Keegan (Acción para el Cambio), Héctor Baldassi (Ciudadanos) y Liliana Olivero (Frente de Izquierda).

En Santa Fe, las principales fuerzas que se quedaron afuera son Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), Franco Casasola (FIT), Ezequiel Torres (Nuevas Ideas), Eugenio Malaponte (Coalición Civica), Agustina Donnet.

En Mendoza, no ingresaron Mario Vadillo (Frente Verde), Gabriel Sottile (Frente Libertario) y Micael Blanco Minoli (FIT).

En San Luis, no lograron entrar Johana Gómez (FIT-U), Andrés Vallone (Provincias Unidas) y Daniel González (Frente Pueblo).

En San Juan, se quedaron afuera Emilio Baistrocchi (Provincias Unidas), Alfredo Avelin (Cruzada Renovadora) y Cristian Jurado (FIT-U).

En La Rioja, Gustavo Galván (UCR), Rubén Galleguillo (Provincias Unidas) y Carolina Goycochea (FIT-U) tampoco alcanzaron los votos.

En Catamarca, quedaron afuera Fernando Navarro (Provincias Unidas), Víctor Quinteros (Hacemos Renacer Catamarca) y José Colome (Primero Catamarca).

En Salta, Emiliano Estrada (Fuerza Patria), Marcela Jesús (Partido de la Victoria) y Andrea Villegas (FIT-U) no ingresaron.

En Jujuy, no lograron bancas Leila Chaher (Fuerza Patria), José Pascuttini (Primero Jujuy Avanza)y Alejandro Vilca (FIT-U).

En Formosa, quedaron afuera Enzo Casadei, Fabián Servín (Partido Obrero) y Víctor González (Principios y Convicción).

En Chaco, sin suerte Claudia Panzardi (Vamos Chaco), Juan Carlos Bacileff (Frente Integrador) y Óscar Deniz (Partido del Obrero).

En Santiago del Estero, tampoco entraron Laura Godoy (LLA), Héctor Ruiz (Despierta Santiago), Carlos Díaz (Hacemos por Santiago) ni Jeanette Burgos (FIT-U).

En Tucumán, Roberto Sánchez (Unión por Tucumán), Alejandra Arreguez (FIT-U) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) se quedaron sin banca.

En Corrientes, lo mismo ocurrió con Bruno Casado (Ahora) y Francisco Podestá (Corrientes Nos Une).

En Misiones, Cristina Brítez (Fuerza Patria), Héctor Bárbaro (Frente PAyS) y Germán Palavecino (Partido Fe) no lograron ingresar.

En Entre Ríos, sin banca quedaron Nadia Burgos (FIT-U), Nahuel Leis (MAS) y Gustavo Guzmán (Partido Socialista).

En La Pampa, no entraron Claudia Lupardo (FIT-U) ni Ayelén Pileie (MAS).

En Neuquén, se quedaron afuera Julieta Ocampo (FIT-U), Beatriz Gentile (Fuerza Patria) y Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria).

En Río Negro, no ingresaron Juan Pablo Muena (Defendamos Río Negro) ni Paula Gramajo (FIT-U).

En Chubut, sin banca quedaron Ana Clara Romero (Despierta Chubut), Santiago Vasconcelos (FIT-U), Alfredo Béliz (Fuerza del trabajo Chubut) y Oscar Petersen (Para Adelante).

En Santa Cruz, no lograron entrar Pedro Muñoz (Coalición santacruceña), Gabriela Ance (FIT-U), Jorge Mariano ni Daniel Álvarez, el candidato del gobernador Claudio Vidal.

Y en Tierra del Fuego, también quedaron afuera Federico Bilota (Provincias Undias), Guillermo Loffler (Defendamos TDF) y María Meza (FIT-U).