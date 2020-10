Los compañeros de "Chiquito" Romero enojados porque lo dejaron afuera de la Champions

La situación de Sergio "Chiquito" Romero en el Manchester United se complica cada día más y los jugadores comenzaron a mostrar su enojo dentro del vestuario. El inicio de la temporada fue un poco complicado, ya que sumaron sorpresivas derrotas, pero lo que ocurrió en las últimas horas llamó la atención de todos.

Es que, todo comenzó cuando Romero le planteó al United la posibilidad de buscar nuevos rumbos tras cinco años defendiendo la camiseta del equipo, aunque el club le respondió que esto no era posible pese a que no iba a ser tenido en cuenta. En ese momento, se comenzó a generar un clima bastante tenso, no solo por parte del arquero argentino, sino que sus compañeros salieron a apoyarlo.

Pero esta novela sumó un nuevo capítulo: el técnico, Ole Gunna Solskjaer, decidió sacar a "Chiquito" de la lista de jugadores para la Champions League, dejando su lugar a David De Gea, Dean Henderson y Lee Grant, como tercera opción para el puesto.

Por otro lado, el jugador tuvo muchos interesados que querían contar con sus servicios para la próxima temporada, pero la institución inglesa rechazó todas las ofertas que llegaron porque no alcanzaban los 12 millones de libras que pedían por él.

La situación fue subiendo de tono cuando la esposa de Sergio Romero, Eliana Guercio, apareció en redes sociales y dejó polémicos mensajes criticando al Manchester United y agradeciendo el apoyo que estaban recibiendo por parte de los hinchas.