Los cruces más picantes en Diputados

Con algunos cruces y mucha pirotecnia verbal, en medio de un escenario de alto voltaje político a raíz de la compleja situación económica y social, la Cámara de Diputados completó este martes su primera jornada de debate en comisiones del proyecto de "Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos", más conocida como "ley ómnibus".

Mientras que Unión por la Patria insiste en que todos los ministros de Javier Milei deberían participar de la exposición del proyecto, los grandes ausentes en este esquema serán el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía y Finanzas, Luis "Toto" Caputo. También se solicitó que se presente el asesor presidencial Federico Sturzenegger —uno de los autores del mega DNU y de la ley ómnibus— que participa desde las sombras, sin ser funcionario.

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, no dejó pasar el ocultamiento de Sturzenegger. "¿Qué es, otro fantasma como Conan?", criticó con ironía la legisladora en el inicio del debate del plenario de comisiones, en referencia al perro de Milei, fallecido en 2017, que fue clonado y con el que el presidente mantiene conversaciones a través de una médium y hasta lo asesora con la “estrategia general”, según el libro "El loco", de Juan Luis González.

Bregman también preguntó quién le paga el sueldo a Sturzenegger, dijo que el proyecto de ley es “patoteril” y determinó: “A mí no me votaron para hacer sugerencias. Acá ninguno creo que se considere tan poco diputado como para hacer sólo sugerencias al monarca". “No están para discutir, ellos quieren que esto pase rapidito. Milei todavía tiene que explicar quiénes son los que le están pidiendo coimas. Nosotros no le vamos a votar nada, así que contra mí no pesa ninguna acusación”, sumó la diputada.

Sin embargo, Bregman no fue la única en chicanear con Conan, ya que el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, se dirigió al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra y le preguntó insistentemente por los autores del DNU y la ley ómnibus. Barra le dijo: "Yo no sé quiénes han sido los redactores de las normas, no tengo por qué saberlo ni tienen por qué consultarme". Exasperado, Soria repreguntó: "¿A nadie le llama la atención? Estamos en la casa donde se redactan las leyes y nos están diciendo en la cara que nadie sabe quién redactó un DNU de 340 artículos y una ley ómnibus de 940 más. Es raro, señor Procurador". "Yo no lo sé", repitió Barra y Soria retrucó: "¿Alguien lo sabe? ¿Conan lo sabrá?", dijo, levantando polémica en el recinto.

LA TOGA DE LOS JUECES Y LOS ATAQUES DE ESPERT

El artículo 52 de la ley ómnibus dispone el juicio por jurados y señala: "El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia". Al respecto, Bregman comentó: “Me gustaría que me expliquen por qué la toga y el martillo. ¿A quién se le ocurrió eso? Suenan como una tomada de pelo, realmente. ¿A usted le parece que podemos discutir que tres o más personas en la calle están cometiendo un delito y en el mismo bloque discutir que permitan la venta de entradas? ¿No les parece que nos están tomando un poco el pelo? La toga y el martillo: ¿cuántas películas vieron? Explíquennos”, se burló.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, fue el último representante del Poder Ejecutivo que expuso en un plenario en el cual ya habían intervenido previamente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. “Hay que estudiar historia. En el año 1919 hubo un famoso profesor español que escribió un libro que se llamó ‘El alma de la toga’, por la zona de Tribunales lo venden. La toga es la distinción ante las personas que integran un juicio. Una diferenciación frente a las partes, el imputado en ocasiones no sabe ni quién es el juez. En 28 capítulos de este libro están los fundamentos del uso de la toga y se usa en muchas provincias ya, como Mendoza. Es algo aceptado en todo el orden mundial", afirmó y reconoció: ¿Es esencial en este debate? No cambia nada”.

Paralelamente, Myriam Bregman arrastra una pelea con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, desde que el diputado liberal de Juntos por el Cambio respondió a las críticas de la referente de izquierda hacia el “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich proponiendo “cárcel o bala” para ella y para Nicolás del Caño. “Mi compañero Christian Castillo impugnó a Espert el día en que intentó asumir. No le dieron la palabra, no nos dejaron hablar y volvimos a hacer una presentación formal. Creemos que Espert no tiene las condiciones mínimamente morales para estar al mando de una comisión”, opinó este martes Bregman.

Asimismo, antes de que comience el plenario de las comisiones, la legisladora se refirió ante la prensa a un confuso episodio ocurrido en redes sociales, cuando Espert respondió a una cuenta fake de Bregman pidiéndole “no te ofendas, mi copito de nieve”. “Ayer recorrió varios medios de comunicación atacándonos. A mí me ha llamado 'mi copito de nieve', me parece que linda con la violencia de género. Yo no tengo porqué aceptar que un hombre me trate de esa manera descalificativa, totalmente. Soy una diputada, me eligieron decenas de personas en toda la Ciudad de Buenos Aires y no es para que ningún machirulo me venga a decir 'mi copito de nieve'”, aseguró Bregman.

“Estas formas que ellos desarrollan en el mando de las comisiones tiene que ver con un contenido reaccionario en donde se quieren llevar la suma del poder público, en donde van a cerrar el Congreso”, determinó la diputada y añadió “Estoy acá para representar los derechos de las mujeres y de los trabajadores. A mi ningún señor con ánimo de monarca me va a venir a decir que sólo me queda abanicarlo y darle consejos en el oído”. Luego, y también ante la prensa, Espert respondió entre risas: “No sé que opinan ustedes del otro lado. Yo soy de las personas que cree que la vida te la tomas como tragedia o como comedia. Yo me la tomo como comedia. Myriam Bregman es para decirle ‘copito de nieve’”.

“Lo de ‘copito de nieve’ es simplemente para distender. De vez en cuando le tiramos un piropo a una diputada para relajar un poco”, confesó el liberal en entrevista con LN+. Sobre el conflicto anterior, referido al protocolo de Bullrich, lanzó: “Ya me denunció seis veces por eso y perdió. Relajá, Bregman. De tantas veces que ha perdido los juicios conmigo, ya me divierte que me denuncie. ¿Saben por qué pierde los juicios contra mí? Porque mi ‘cárcel o bala’ es simplemente que se aplique la ley. La ley dice que los ciudadanos podemos circular libremente y el Código Penal pena a aquellos que violan la ley. Si se resiste a la cárcel, es taser, bala de goma o gas pimienta”, insistió.

