Los detenidos fueron trasladados a cárceles federales

Loan Danilo Peña, de apenas 5 años de edad, desapareció hace dos semanas en Corrientes y todos los indicios que maneja la Justicia indican que habría sido víctima de una red de trata de personas. Al cumplirse este jueves 14 días sin Loan, los seis detenidos que tiene hasta ahora la causa fueron trasladados a cárceles federales.

Así se dispuso luego de que la causa pasase al fuero federal tras dejarse de investigar como un caso de desaparición por extravío a uno vinculado con el posible accionar de una red de trata de personas. Así, Daniel Oscar Ramírez; Mónica del Carmen Millapi; María Victoria Caillava; Walter Adrián Maciel; Antonio Bernardino Benítez y Carlos Guido Pérez fueron trasladados a penales federales de las provincias de Salta y Chaco.

En el caso de Daniel Oscar Ramírez, fue derivado a la Unidad Regional del Norte N° 7 del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de Chaco. Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Walter Adrián Maciel y Antonio Bernardino Benítez fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal N°3 NOA- de la provincia de Salta. Y finalmente, Carlos Guido Pérez fue trasladado al complejo penitenciario Federal N° 3 de Güemes.

La decisión fue adoptada además luego de que brindara testimonio en la causa la hermana de uno de los implicados que podría ser clave.

Ana Isabel Benítez, hermana de Antonio Benítez, uno de los detenidos en el caso de la desaparición de Loan, brindó el miércoles datos en exclusiva con C5N que podrían ser claves para saber qué pasó con el niño. La mujer contó que su hermano tenía problemas con las drogas y necesitaba plata para pagar deudas. Ante esa situación sostuvo que es posible que haya entregado al niño a Victoria Caillava porque "necesitaba plata".

"Está bien que esté detenido mi hermano, porque no sé si él vendió a la criatura o Antonio le entregó a Victoria porque necesitaba plata. No sé qué está pasando con Antonio Benítez. Mejor que la Policía lo tenga detenido. Que le pegó unos cuantos. Ojalá no lo larguen más", aseguró la mujer.

Nueva pista para dar con Loan Danilo Peña

Mientras continúa la desesperada búsqueda de Loan Danilo Peña en las últimas horas surgió una “pista firme” del posible paradero del menor. Según informaron las autoridades, el nene de cinco años podría estar en la provincia de Corrientes, pero el allanamiento se está haciendo en total confidencialidad.

Según informó el periodista Marcelo Bonelli, un testigo dio una declaración que llevó a los investigadores a un punto donde podría estar Loan.

En los últimos días, la hipótesis que se manejaba era que Loan podía haber sido trasladado a Paraguay, Brasil e, incluso, Chaco. Sin embargo, el dato de que podría estar en un punto en la provincia de Corrientes es el que cobró mayor fuerza en las últimas horas del miércoles.

Otro dato nuevo que surgió de la investigación más reciente es que hubo cruces telefónicos que detectaron llamadas de Victoria Caillava y Carlos Pérez muy cerca de la casa de Catalina, en el campo vecino, a tres kilómetros de la propiedad de la abuela de Loan y en camino a Resistencia. La información indica que la pareja imputada estuvo allí en la tarde del 13 de junio.