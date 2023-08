Los ingresos políticos fueron la nota en el Concejo

Un asesor que estuvo en el centro de la escena por el protagonismo que adquirió antes de la elección provincial; la hija de una concejal y una asesora que residiría en Las Golondrinas habrían sido las beneficiadas con el pase a planta municipal, luego de que así lo votara la mayoría del Concejo Deliberante en su sesión del viernes.

Fueron cuatro las personas ahora contratadas para prestar servicios en diferentes áreas, que en diciembre obtendrán el pase a planta permanente. Se prevé que en la próxima sesión haya cinco ingresos más.

Se trata de secretarios y familiares de los concejales que actualmente cumplen funciones y que votaron a favor de la aprobación de los contratos.

La sesión para tratar las incorporaciones había comenzado este jueves, aunque pasó a cuarto intermedio para retomarse este viernes en medio de un clima caldeado por el reclamo del personal de planta del Concejo, que exigía la recategorización para quienes llevan más años trabajando en el órgano legislativo.

“Con el trabajo no se jode, lo digo con conocimiento de causa porque por un problema político mi hija también perdió su trabajo, que hoy está acá. Siempre pagan los que vienen abajo, en este caso los hijos”, dijo la concejal Alejandra Robledo a la hora de explicar por qué su hija merecía ser personal municipal.

En tanto, en declaraciones a FM La Petrolera, la concejal que elevó su voz en contra fue Digna Hernando, quien afirmó que “también tenemos la información de que no van a ser las únicas; que es la intención de que en las próximas sesiones se vayan incorporando otras en las mismas condiciones, que no corresponde”.

“Las normas estipulan claramente que quienes ingresan como personal político suelen durar en el cargo durante la gestión que corresponda, una vez terminada la gestión; esto sería el 10 de diciembre. Ese personal debe irse y vendrán los nuevos representantes con su grupo de trabajo. Esto no se está respetando y además hay algunas personas que directamente van a ingresar con las manos de todo el oficialismo, que por supuesto tienen las suficientes para aprobarlo”, enfatizó.

Y agregó que “no se puede seguir incrementando el costo del Estado porque lo pagan todos los contribuyentes. Entonces, después cuando decimos ‘¿por qué aumentan los impuestos? ¿Por qué aumenta el inmobiliario? ¿Por qué hay inflación?’. Sí, pero además de la inflación. Cada vez hay que pagarles el salario a más personas que no siempre son necesarias en el Estado. Y en el caso de que sean necesarias, no sabemos si son las que les corresponde porque no hay un concurso previo que determine quiénes cumplen todos los requisitos para poder acceder a ese lugar. Y también el tema del respeto a la carrera profesional de quienes trabajan normalmente en el Concejo desde hace muchos años, que cuando hay una vacante porque se jubila un jefe, les corresponde el ascenso y se encuentran en muchas oportunidades que aparece una persona de afuera que ingresa sin concurso, sin ningún requisito, y ocupa el lugar”, concluyó.

Curiosamente, a la concejal denunciante le salió al cruce otro legislador que llegó a su lugar en la misma boleta, Omar Lattanzio, reelecto ahora, pero por La Libertad Avanza. “La señora Digna Hernando y el señor Emanuel Fernández deberían cerrar el pico”, dijo sin vueltas quien hoy integra la solitaria banca denominada Raúl Ricardo Alfonsín, quien cuestionó a otro crítico de las designaciones: el electo diputado provincial que hoy funge como secretario privado de la diputada nacional Ana Romero.